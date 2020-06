Uzsāk Lizuma “Tautumeitas” glābšanas darbus

Ir sācies darbs pie skulptūras “Tautumeita” Lizuma pagastā atjaunošanas. Darbus veic tēlnieks Ivars Drulle.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka lizumnieši tika aicināti glābt vienu no pagasta simboliem - skulptūru “Tautumeita”. Tēlnieks I.Drulle tika veicis skulptūras izpēti, sagatavojis tāmi un apņēmies to restaurēt. Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Vaira Briede uzsver, ka lizumniešiem šī skulptūra ir ļoti svarīga, jo tā tik ilgus gadus ir nostāvējusi Lizumā.

Skulptūras atjaunošanai cilvēki saziedoja 3241,09 eiro. Lizuma pagasta pārvaldes darbinieki sagatavoja sastatnes, un I.Drulle ir sācis skulptūras atjaunošanas darbus. Ir paredzēts ne tikai atjaunot skulptūru, bet arī labiekārtot tās apkārtni.

I.Drulle “Dzirkstelei” stāsta, ka atjaunošanas darbus uzsācis 16.jūnijā un šobrīd tiek darīts melnais darbs. “Ņemu nost drūpošās daļas, kas savā ziņā ir jau bīstamas, un skatos, kas tur notiek. Skulptūra ir diezgan sliktā stāvoklī. Vēl daži gadi un tā pati no sevis sāktu drupt. Skulptūra ir lāpīta, bet tas ir darīts ar nepareiziem materiāliem un nepareizām krāsām, līdz ar to tā nav dabūjusi kārtīgi elpot, jo zem tā nepareizā apmetuma ir sairis oriģinālais materiāls. Dažās vietās skulptūra ir bēdīgā stāvoklī. Bet, par laimi, citās vietās tā ir sveikta un vesela, un tas ļauj viņai turēties kopā,” stāsta I.Drulle.

Viņš cer, ka laika apstākļi būs labvēlīgi, jo tad, kad veicis Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošanas darbus pie Gulbenes luterāņu baznīcas, bijusi lietaina vasara, tāpēc darbs ieildzis divreiz ilgāk, nekā bijis paredzēts. “Tagad ir labs laiks, bet galvenais, lai nav lietus. Es skulptūrai sagatavošu speciālu “mētelīti”, un, kad tuvosies negaiss, es tai šo “mētelīti” uzvilkšu, lai tā nesamirkst,” saka I.Drulle.

Redzot, ka pie skulptūras notiek rosība, vietējie nav vienaldzīgi. “Tā kā “Tautumeitai” defekti vairāk ir svārku daļā, vietējie uztraucas, lai es neatstāju to bez svārkiem,” smaidot saka I.Drulle.

Atjaunotās skulptūras atklāšanas pasākums plānots 8.augustā. I.Drulle norāda, ka darbus, visticamāk, pabeigs agrāk. “Tur nav darba diviem mēnešiem, bet domāju, ka tas būs tāds simbolisks notikums,” uzsver tēlnieks.