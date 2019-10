Uzturlīdzekļi – 511 bērniem Gulbenes novadā

Šogad septembrī Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksāja uzturlīdzekļos 4 336 874 eiro, tajā skaitā 59 972 eiro iesniedzējiem Gulbenes novadā. Par to “Dzirksteli” informē fonda pārstāve Evija Pērkone.

Viņa norāda, ka septembrī Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija maksāja uzturlīdzekļus 337 iesniedzējiem Gulbenes novadā, ar uzturlīdzekļiem nodrošinot 511 mūsu novada bērnus.

E.Pērkone atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas; katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. “Tas nozīmē, ka 2020.gadā katra vecāka pienākums būs katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus minētajā apmērā atbilstoši noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram 2020.gadā,” skaidro E.Pērkone.

Savukārt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs 2020.gadā vairs netiks saistīts ar minimālo mēneša darba algu un tiks izmaksāts šādā apmērā: katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 107,50 eiro, no 7 gadu vecuma līdz 21 gada vecumam (ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā) - 129 eiro.