Vai drīkst smēķēt uz daudzdzīvokļu nama balkona?

“Mani kaimiņi regulāri smēķē uz sava balkona. Vai drīkst? Vai tad likums to neaizliedz? Tas nav patīkami. Ko darīt un kur vērsties, ja kaimiņi mūsu aizrādījumus neņem vērā?” “Dzirkstelei” vaicā kāda Daukstu pagasta iedzīvotāja.

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards skaidro, ka likums par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apriti aizliedz smēķēt uz balkona. Viņš citē likumu: “Aizliegts smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst.”

M.Didrihsons-Linards stāsta, ka pašvaldības policija palaikam saņem iesniegumus no iedzīvotājiem ar šādām sūdzībām. Situācijas ir bijušas dažādas. “Ir gadījumi, kad smēķē tualetē, bet smaku jūt arī kaimiņu dzīvoklī, un citiem tas nepatīk. Izvērtējam katru sūdzību, vai tā ir pamatota. Ja ir sūdzības, tad ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības policijā,” saka M.Didrihsons-Linards.

Viņš stāsta, ka pašvaldības policijas darbinieki joprojām tiek izsaukti arī uz ģimenes konfliktiem un bieži vien izsaukumi saistās ar iedzīvotājiem, kuri pārmērīgi lietojuši alkoholu un nespēj patstāvīgi pārvietoties. “Jo karstākas dienas, jo vairāk tādu mums ir,” saka M.Didrihsons-Linards.

Savukārt jaunieši mēdz agresīvi braukt pa pilsētu. “To fiksēja videokameras, un sadarbībā ar ceļu policiju vainīgie tika sodīti. Jaunieši vakaros mēdz arī skaļi klausīties mūziku, tad braucam un aizrādām,” stāsta pašvaldības policijas priekšnieks.