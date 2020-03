Trešdien “Dzirksteles” redakcijai piezvanīja satraukusies iedzīvotāja Zane, kura, apmeklējot veikalu “Beta”, bija piedzīvojusi nepatīkamu attieksmi brīdī, kad bija apjautājusies par iespējamajiem dezinfekcijas līdzekļiem pircējiem.

“Pulksten 8.15 iegriezos “Betā”. Pie ieejas gribēju nodezinficēt rokas, uzvilkt cimdiņus un tad tikai ņemt groziņu, bet nekas nebija pieejams. Pie kasēm ārpusē stāvēja viena pārdevēja un apsargs. Es vērsos pie viņiem, vai nav pieejamas šīs lietas. Viņi diezgan izbrīnīti uz mani paskatījās, atbildot, ka neesot. Es teicu, ka valstī taču ir karantīna. Apsarga balss tonis izmainījās un viņš man atbildēja ko līdzīgu: “Ja tu domā kasīties...” Pagriezos un aizgāju. Ļoti sāpīgi, jo tas bija veikals, kurā es Gulbenē visvairāk iepērkos, droši vien mainīšu savu attieksmi,” ir neizpratnē pircēja Zane.

Kad “Dzirkstele” vērsās pie veikala vadības, atbilde par radušos situāciju daļēji tika sniegta, tomēr anonīmi. Veikals nenodrošinot dezinfekcijas iespējas pircējiem klātienē, bet izpilda citas normas, kas šobrīd esot aktuālas. “Valdība nav pieņēmusi likumu, ka katrā veikalā ir jābūt dezinfekcijas līdzekļiem pircējiem, ir likums, kas paredz, ka jānodrošina veikalā divu metru distance, stāvot rindā un pie kasēm. Mums tas ir nodrošināts. Mēs neesam lielais tīkls, un mūsu īpašnieki nenodrošina (dezinfekcijas līdzekļus – red.), mēs izsargājamies paši, darbinieki ir nodrošināti. Pircējiem ir palikusi gabalprece un sveramā prece, un darbinieki pircējus apkalpo ar cimdiem,” saka veikala “Beta” pārstāve.

“Dzirkstele” novērojusi, ka roku dezinfekcijas iespēja, ieejot veikalā, šobrīd Gulbenē tiek nodrošināta “Mini Rimi” un “Maxima” veikalos. No trešdienas “Rimi” veikalos tika ieviestas arī iepirkšanās stundas no pulksten 8.00 līdz 10.00 vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. SIA “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule “Dzirksteli” informē, ka jau kopš janvāra sāka strādāt pie plāna, kā ierobežot vīrusa izplatību Latvijā. Darbinieku un klientu drošībai ir ieviesti virkne pasākumu. Gulbenē veikalā “Maxima” ir iespēja dezinficēt rokas, pircēji tiek aicināti ievērot distancēšanos 2 m rādiusā, ir grīdas uzlīmes kases zonā, rit informatīva kampaņa veikala radio, kas aicina ievērot drošības pasākumus. “Tā kā pret pārtikas drošību izturamies ļoti atbildīgi, jau ikdienā tiek ievēroti virkne strikti higiēnas un prevencijas pasākumi kā veikala telpās, tā arī koplietošanas un darba telpās. Vīrusa ierobežošanai tiek veikti papildus pasākumi, kā, piemēram, darbu virsmu biežāka tīrīšana, darbiniekiem pirms darba dienas uzsākšanas tiek pārbaudīta ķermeņa temperatūra, pārliecinoties par veselības stāvokli. Tāpat tiek fasēti visi konditorejas izstrādājumi, rieksti, uzkodas un citi produkti,” pauž L.Dupate-Ugule. Viņa arī norāda, ka šobrīd pastiprināti tiek sekots līdzi preču pieprasījuma izmaiņām un jau vairākas reizes palielināts piegādes apjomi noteiktām preču grupām, piemēram, griķiem, makaroniem, ingveram, roku dezinfekcijas līdzekļiem un higiēnas precēm.

To, ka ir audzis pircēju pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem, “Dzirkstelei” apstiprina veikala “Top!” preču kategorijas menedžere Zane Kalniņa. “Pieprasījums ir audzis, un mūsu piegādātāji nespēj nodrošināt, līdz ar to mēs nevaram nodrošināt to tālāk pircējiem, bet darām visu iespējamo. Protams, ka mums primāri ir nodrošināt savus darbiniekus,” atklāj Z.Kalniņa.

Firmas “Madara ‘89”, kas pārstāv “Top!”, “Mini Top!”, “Labais” veikalus, mazumtirdzniecības direktors Sandis Muižarājs “Dzirksteli” informē, ka ir izdarīti pasūtījumi dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizējiem cimdiem lielos apjomos. “Pasūtījumus esam veikuši, bet tie šobrīd netiek izpildīti,” viņš saka. Pagaidām “Madara ‘89” primāri rūpēsies par saviem darbiniekiem, nodrošinot viņus ar vienreizējiem darba cimdiem, kā arī dezinfekcijas līdzekļiem.

“Mēs sākām ar vienkāršiem paziņojumiem, izdrukām, tagad līmējam visos savos veikalos uz grīdas brīdinošas zīmes. Es aicinu visu sabiedrību šobrīd ievērot šo divu metru distanci, kā arī saplānot savus pirkumus un nākamreiz doties uz veikalu pēc vairākām dienām,” uzsver S.Muižarājs.