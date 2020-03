Ceturtdienas, 12.marta, vakarā Gulbenes vispārizglītojošo skolu vadība tikās ar vietējiem deputātiem, lai vēlreiz diskutētu par vidusskolu tīkla gaidāmo optimizāciju, pirms galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņems novada dome. Kā zināms, 18.martā pulksten 11.00 notiks izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā par to runās, bet galīgais balsojums notiks domes sēdē 26.martā, kura sāksies pulksten 9.00. Izskanējušas runas, ka deputātu komiteju sēdes un novada domes 26.marta domes sēde varētu notikt kā slēgtie pasākumi, jo sakarā ar “Covid-19” no 13.marta līdz 14.aprīlim valstī izsludināta ārkārtējā situācija.“Mēs katrā ziņā komiteju sēdes un domes sēdi organizēsim. Aizliegt tās apmeklēt jau nebūs nevienam, bet nav tomēr ieteicams lieki apmeklēt. Protams, ka jāierodas ir tiem, kas tieši saistīti ir ar kādu jautājumu, ar lemšanu vai kuriem ir jāziņo par šo jautājumu. Pārējiem būtu jāierobežo pārvietošanās un pulcēšanās. Ja kāds vēlas ierasties, protams, neviens netiks no zāles izraidīts,” “Dzirkstelei” teica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs. Pašvaldības administratīvajā ēkā esot padomāts par dezinfekcijas pasākumiem. Speciālie līdzekļi esot pieejami tualetē, varot tos novietot roku dezinfekcijai arī pie ieejas sēžu zālē. “Tas ir tikai normāli, un tas ir vajadzīgi,” teica N.Audzišs. Deputāte Guna Pūcīte sociālajā tīklā "Faceook" uzdod retorisku jautājumu: "Teorētiski komiteju un domes sēdes ir atklātas un publiskas, ja šobrīd ir noteikts, ka vienkopus pulcēties var līdz 50 cilvēkiem, tad kāda ir iespēja sabiedrībai piedalīties šāda būtiska lēmuma pieņemšanā? Jo pastāv iespējamība, ka šo komiteju var apmeklēt vairāk kā 50! Cik leģitīma un sabiedrības interesēs vērsta ir plānotās komitejas noturēšana?"