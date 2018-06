Vai tu jau iegādājies biļeti braucienam īpašajā simtgades svētku vilcienā?

Sākot no 25.jūnija, pašvaldības aģentūrā „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” var iegādāties biļetes 1.jūlija braucienam ar īpašo simtgades vilcienu, kas uz Rīgu no Gulbenes nogādās Dziesmu svētku dalībniekus no Gulbenes novada, informē gulbene.lv.

Vilciens Gulbene-Rīga plkst.8:13 (no Gulbenes dzelzceļa stacijas)

Vilciens Rīga-Gulbene plkst.24:00 (Rīgas Centrāla stacija)

Biļetes cena: vienā virzienā – 5,82 EUR, abos virzienos – 11,64 EUR.

Biļešu skaits ierobežots.

Ar šo reisu uz Dziesmu svētku gājienu dosies 800 Gulbenes novada pārstāvji – 730 dalībnieki un 70 palīgi/iesaistītie.

Dziesmu svētki šogad sāksies 1.jūlijā ar svētku gājienu un atklāšanas pasākumu. Aicinām iedzīvotājus pievienoties braucienam ar simtgades vilcienu un būt daļai no Dziesmu un deju svētkiem un kopīgi sajust svētku emocijas!

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki no 30.jūnija līdz 8.jūlijam.

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba laiks:

Pirmdiena-ceturtdiena: 8:00-18:00

Piektdiena: 8:00-17:00

Sestdiena: 10:00-14:00

Svētdiena – brīvs