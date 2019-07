Vainotajam divu vīru nāvē Gulbenē veic ekspertīzi

Joprojām turpinās izmeklēšana saistībā ar plašu rezonansi sabiedrībā guvušo traģisko 17.maija gadījumu, kad trīs vīru kopīgas iedzeršanas laikā privāta dārza teritorijā Gulbenē notika liktenīgs kautiņš.



Tā rezultātā uz vietas no gūtajām traumām mira 1961.gadā dzimis vīrietis, bet ātrās palīdzības automašīnā ceļā uz slimnīcu pārtrauca pukstēt 1969.gadā dzimušā vīrieša sirds. Trešais kautiņa dalībnieks – 1954.gadā dzimis vīrietis – ir divu pārējo vīru nāvē aizdomās turētais.



“Šai personai ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Nozīmētas ekspertīzes,” “Dzirksteli” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne. Policija nekonkretizē, kas tās ir par ekspertīzēm, tomēr nav izslēgts, ka aizdomās turētajam tiek veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze par viņa pieskaitāmību.

Jau rakstījām, ka pats aizdomās turētais bija pirmais paziņojis policijai par kautiņu, ka varbūt ir nositis cilvēku. Policijai ne uzreiz izdevās dārzā O.Kalpaka ielā netālu no Jaunatnes parka atrast abus smagi piekautos vīrus. Viens no viņiem ir bijis labi paslēpies. Iespējams, viņu varēja vēl glābt, ja būtu agrāk nonācis mediķu rokās. Strīds starp vīriem it kā varējis būt izcēlies par pasaules čempionātā paredzēto hokeja spēli starp Latvijas un Krievijas komandām.