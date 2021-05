No 3.maija Covid-19 vakcīnu var saņemt visi gribētāji. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” trešdien tika veikta arī pirmā grupu vakcinācija: tika vakcinētas policijas, Nacionālo bruņoto spēku, vēlēšanu komisiju locekļu un pārējo iedzīvotāju grupas. Kopumā “Pfizer” vakcīnas pirmo devu saņēma 102 iedzīvotāji.



Nacionālajā veselības dienestā “Dzirkstele” noskaidroja, ka šobrīd vairāk nekā 3000 Gulbenes novada iedzīvotāju ir saņēmuši pirmo Covid-19 vakcīnas devu. Visvairāk vakcinēto joprojām ir vecuma grupā no 60 līdz 79 gadiem.



Notiek arī kolektīvā pieteikšanās

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, “Dzirkstelei” stāsta, ka arī ceturtdien un piektdien apvienībā nekas nav apstājies un vakcinācijas process turpinās. “Kopš 3.maija var vakcinēties visi, bet mums vēl ir cilvēki no iepriekšējām prioritārajām grupām, līdz ar to turpinām vakcinēt arī viņus. Tagad notiek arī kolektīvā pieteikšanās, kad piesakās darba kolektīvi. Trešdien, piemēram, bija policija un Nacionālie bruņotie spēki, un tad mēs organizējam plašāku vakcināciju. Savukārt Gulbenes steidzamās medicīniskās palīdzības punktā līdztekus notika arī revakcinācija. Ražīgi bija,” stāsta S.Drubiņa.



Turpina vakcinēties arī skolotāji. Lizuma vidusskolas direktore Inese Dambe “Dzirkstelei” stāsta, ka kopējais pedagogu noskaņojums saistībā ar vakcinēšanos ir pozitīvs. “Tie, kas vēlas, ir jau to veikuši, ir tādi, kas vēl pārdomā. Bet pedagogi kopumā vakcinējas, jo esam atbildīgi par visiem – bērniem, sevi, saviem tuviniekiem,” stāsta I.Dambe. Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece “Dzirkstelei” saka - ja sākumā pedagogu kolektīvā bija jūtama lielāka atturība un skepse saistībā ar vakcinēšanos, tad tagad tomēr tā nav. “Daudzi, kas sākumā bija pret, tagad tomēr jau ir vakcinējušies. Principā palēnām vakcinējas,” stāsta I.Dambe.

Infekcija skar bērnudārzus

Bērnudārzos joprojām tiek atklāti jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi. Gulbenes novada pašvaldība informē, ka atsevišķās novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs īslaicīgi ir mainīta izglītības procesa organizācija infekcijas skartajās grupiņās.

Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” līdz 12.maijam 4 un 5 gadus vecajiem bērniem mācības tiek organizētas attālināti, slēdzot grupiņu “Cālīši”, kā arī citas grupiņas izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.



Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” programmu īstenošanas vietā Beļavas pagastā līdz 13.maijam 5 un 6 gadus vecajiem bērniem mācības tiek organizētas attālināti. Arī pārējās grupiņas Beļavā ir slēgtas izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” līdz 9.maijam ir slēgta 4 un 5 gadus veco bērnu grupiņa “Zaķēni” izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.



Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra noteiktā karantīna vai pašizolācija.





Covid-19 gadījumu skaits Gulbenes novadā

26.04. -6

27.04.-10

28.04. -9

29.04.- 5

30.04.- 4

1.05. - 4

2.05. - 0

3.05. - 8

4.05. - 1

5.05. - 3



Statistika par Covid-19 vakcīnu saņēmušo Gulbenes novada cilvēku skaitu

1.vakcīna – 3211,

2.vakcīna – 646.



Vecums

līdz 30 gadiem – 146,

no 30-39 gadiem - 305,

no 40-49 gadiem - 347,

no 50-59 gadiem - 673,

no 60-69 gadiem - 944,

no 70-79 gadiem - 935,

no 80-89 gadiem - 453,

virs 90 gadiem - 54.

Avots: Nacionālais veselības dienests