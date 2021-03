Vakcinācija Gulbenes novadā turpinās

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, stāsta, ka vakcinācijas process pret Covid-19 šobrīd virzās uz priekšu raitāk. “Mums atkal ir vakcīnas, un mēs vakcinējām. Šobrīd vakcinējam iedzīvotājus, proti, seniorus virs 70 gadiem, gan arī esam uzsākuši vakcinēt iedzīvotājus, kuriem ir hroniskas saslimšanas, kā arī turpinām vakcinēt medicīnas darbiniekus. Pie mums vakcinēties nokļūst tie seniori un iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, kurus nevakcinē ģimenes ārsti,” stāsta S.Drubiņa.

Problemātiskāk ar vakcinēšanu ir sociālās aprūpes iestādēs. “Tur ir daudz gribētāju, bet nav tik daudz vakcīnu. Pagājušajā piektdienā saņēmām vakcīnas. Gulbenei tika 20 vakcīnas, Balviem – arī 20. Kopā 40 vakcīnas – tas nav daudz. Tās ir gan “AstraZeneca”, gan arī “Moderna” vakcīnas,” stāsta S.Drubiņa.

Citādāka situācija ar vakcinēšanas norisi ir pašvaldības sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas”. Tā vadītāja Marika Andževa “Dzirkstelei” stāsta, ka “Jaungulbenes Alejās” vakcināciju nodrošina gan apvienība, gan pretī nāk arī Jaungulbenes pagasta ģimenes ārste Līga Vebruāle, kura ir arī daudzu klientu ģimenes ārste. Šobrīd visi, kuri vēlējās vakcinēties, pirmo poti ir saņēmuši, tagad jāgaida otrā pote. “Ar pašsajūtu pēc vakcinēšanas viss kārtībā. Ja arī ir bijušas kaut kādas blakusparādības, tad tas ir bijis uz vienu dienu,” stāsta M.Andževa.

Jaungulbenes Aleju” vecākā medicīnas māsa Monika Ābele, kura organizē vakcināciju šajā aprūpes centrā, stāsta, ka klienti saprot – vakcinēšanās būs izeja, lai kaut kas mainītos, jo ierobežojumi jau ir ļoti ilgi. 55 klienti pirmo poti pret Covid-19 jau ir saņēmuši. “Ir tādi, kuri izslimoja Covid-19, tāpēc gaidām, kad varēs vakcinēt arī viņus. Bet ir arī klienti ar smagām saslimšanām un hroniskām slimībām, kuriem ģimenes ārsts ir izvērtējis veselības stāvokli, tāpēc viņi nesaņems šo vakcīnu,” stāsta M.Ābele.

Savukārt darbinieku attieksme pret vakcinēšanos ir dažāda. Ir tādi, kuri ir kategoriski pret, un tādi, kas piekrīt. “Tad, kad paši saskārāmies ar šo saslimšanu un darbinieki smagi slimoja, viņi to izjuta un atzīst, ka labāk vakcinēties, jo vēlreiz to pārdzīvot un izjust nevēlas. Šobrīd pie mums Covid-19 saslimšanu nav, bet visu laiku esam ļoti piesardzīgi. Katru nedēļu testus nodod darbinieki, reizi mēnesī testēšana ir klientiem, bet, ja ir kāda saslimšana vai aizdomas, tad mēs veicam vēl biežāku testēšanu klientiem. Valsts mums ir piešķīrusi ātros eksprestestus, un, ja ir nepieciešams, tad mēs tos uzreiz varam izmantot,” stāsta M.Ābele.

Ir tādi, kuri tagad atsakās

Saistībā ar pēdējā laikā izskanējušo informāciju par “AstraZeneca” vakcīnu varbūtēju saistību ar veselības sarežģījumiem ir cilvēki, kuri atsakās vakcinēties. “Ir gadījumi, kad cilvēki atsakās no “AstrasZeneca” vakcīnas visas radītās ažiotāžas ietekmē,” apliecina S. Drubiņa.

To, ka daži pacienti atsakās no “AstraZeneca”, stāsta arī ģimenes ārste Marita Luika. “Kāda informācija ir medijos un presē? Cilvēki lasa internetā, skatās televīziju. Tie, kas bija pieteikušies vakcinēties, daži arī atteicās,” saka M.Luika. Viņas praksē vakcinācija turpinās. Pacienti tiek vakcinēti arī šonedēļ, un pašreiz problēmu ar vakcīnām nav. “Senioru manā praksē nav tik daudz, un vakcinējam pacientus ar hroniskām saslimšanām,” stāsta M.Luika.