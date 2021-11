Atvērti vakcinācijas kalendāri – 11.novembrī Balvos un 15.novembrī Gulbenē. Iepriekšēja pieteikšanās vietnē “Manavakcina.lv” vai pa bezmaksas tālruni 8989. Vakcīnas: “Pfizer-BioNTech” ražotā vakcīna "Comirnaty" no 12 līdz 25 gadiem, “Spikevax” (“Moderna”) no 26 gadiem, “Janssen” vakcīna no 18 gadiem. Par to informē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.