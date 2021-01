Vakcinācijas process Gulbenē apstājies

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” līdz šim ir saņēmusi divas vakcīnu partijas. Diemžēl ceturtdien SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, “Dzirkstelei” atklāja, ka šobrīd vakcinācijas process ir apstājies un nav zināms, kad tiks piegādāta trešā vakcīnu partija. “Pagaidām trešo vakcīnu partiju, kuru mums vajadzētu saņemt nākamnedēļ, valsts ir atteikusi, un mēs nezinām, kad mums būs nākamā partija,” stāsta S.Drubiņa.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts arī atzinis, ka janvārī Latvija nesaņems cerēto vakcīnu apjomu, jo abas līdz šim Eiropā apstiprinātās vakcīnas - gan “Pfizer/BioNTech”, gan “Moderna” - ir pieejamas ļoti nelielā apjomā un šādas problēmas šomēnes esot visā Eiropā. Viņš ar lielām cerībām gaida 29.janvāri, kad Eiropas Zāļu aģentūra varētu atļaut sākt lietot "AstraZeneca" vakcīnas, tad februārī Latvija saņemtu pirmo tiešām lielo vakcīnu kravu, lai sāktu vakcinēt arī sociālās aprūpes centru iemītniekus.

“Pēdējās dienās var just, ka atsaucība vakcinēties kļūst arvien lielāka. Lielākā sāpe ir par to, ka uz nākamo nedēļu pieteikušies vakcinēties bija ļoti daudzi Gulbenes zobārsti, laboratorijas darbinieki, ģimenes ārstu prakšu darbinieki, acu ārsti, ginekologi, kuri tagad netiks pie šīs vakcīnas. Un tas ir sliktākais! Šobrīd ir pilnīga neziņa, kā būs. Valsts pārmet, ka mēs gausi vakcinējam, bet tajā pašā laikā vakcīnas nedod,” uzsver S.Drubiņa.

Viņa stāsta, ka no pirmās partijas vakcīnas saņēma 60 darbinieki. Otrajā partijā vakcīnu bija mazāk - tika vakcinēti ne tikai apvienības darbinieki, bet arī ģimenes ārstu prakšu darbinieki. Mēs jau sākumā apzinām cilvēkus, cik būs to, kas vakcinējas, un tad sūtām vakcīnas. Es domāju, ka visās mazajās slimnīcās sākumā apzina tos, kas vakcinēsies, un tad pasūta attiecīgu vakcīnu skaitu. Vakcīnas mums atved atkausētas un drīkst uzglabāt piecas dienas. Pasūtījumu par vakcīnu skaitu nedrīkst pagrābt no gaisa - ja nebūs tik daudz cilvēku, kas vakcinējas, tad tās vakcīnas būs jāmet ārā,” skaidro S.Drubiņa.