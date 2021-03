SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” Gulbenes slimnīcas galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu, “Dzirkstelei” stāsta, ka vakcinācijas process pret Covid-19 šobrīd norit gausi, jo vakcīnu nav. “Pagājušajā nedēļā apvienībai neatveda nevienu vakcīnu. Šonedēļ vēl joprojām nav, un saņēmu ziņu, ka no manis pieprasītām 370 devām būs tikai 90. Ja vakcīnas ir, turpinām vakcinēt medicīnas darbiniekus, farmaceitus, vakcinācija turpinās sociālās aprūpes iestādēs, kā arī turpinām vakcinēt arī iedzīvotājus vecuma grupā 70+ gadi. Apvienība vakcinē tos seniorus, kuru ģimenes ārsti savā praksē nenodrošina vakcināciju. Tie nav tikai Gulbenes novada cilvēki. Bija Madonas seniori, bet tur problēma atrisinājās, jo Madona atrada resursus, lai vakcinētu savus iedzīvotājus. No Alūksnes ir daudz senioru, jo Alūksne vēl joprojām nav radusi iespēju ne no domes puses, ne no slimnīcas puses vakcinēt savus iedzīvotājus. Un tā ir diezgan liela problēma. Zvanot šiem cilvēkiem, viņi ir izmisumā, jo viņiem līdz šejienei jāmēro tāls ceļš. Viņi arī nesaprot, kāpēc šāda situācija, bet mēs tur neko nevaram izdarīt. Cietējs jau paliek seniors. Viens no viņiem stāstīja, ka viņam ceļš no savām mājām līdz Alūksnei ir 30 kilometri, bet līdz Gulbenei viņam jāmēro 86 kilometrus garš ceļš un vēl, protams, arī atpakaļceļš, un tie jau ir 172 kilometri. Un šis ceļš ir jāveic divas reizes,” situāciju klāsta S.Drubiņa.

Arī sociālās aprūpes centros tie klienti un darbinieki, kas vēl nav vakcinēti, gaida. S.Drubiņa norāda, ka, piemēram, Litenes pansionātā uz vakcinēšanos rindā gaida 160 cilvēki. “Nav jau vakcīnu, tur ir tā problēma,” uzsver S.Drubiņa.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka apvienība ir kooperējusies ar ģimenes ārsti Lindu Ūdri, lai sekmīgi veiktu viņas pacientu vakcināciju. Vakcīnu trūkuma dēļ pie ģimenes ārstes vakcinācijas tempi nav tādi, kā vēlētos. S.Drubiņa ieskicē ainu: “Aizpagājušajā nedēļa bija diezgan spoži, pagājušajā nedēļā bija klusums un šonedēļ izskatās, ka varbūt kādas 10 līdz 20 vakcīnu devas varēs novirzīt dakteres Lindas Ūdres pacientiem. Varbūt iedzīvotājiem liekas, ka pie ģimenes ārstiem iet ātrāk, bet, ja arī viņiem atved uz nedēļu 30 devas, kas gan tas ir?”

Tāpat vakcinācijai turpina pieteikties medicīnas darbinieki. “Daļa medicīnas darbinieku ir saņēmuši pilnu vakcināciju, bet citi tikai piesakās uz pirmo vakcīnas devu, jo arī mums bija saslimuši darbinieki ar Covid-19, tagad ir pārslimojuši un piesakās vakcinēties. Ir arī tādi, kas beidzot ir saņēmušies, ka vajag vakcinēties un piesakās,” stāsta S.Drubiņa.

Latvijā ir iecerēts veidot deviņus liela mēroga vakcinācijas pret Covid-19 centrus reģionos. Savukārt vēl astoņās pilsētās, tostarp arī Gulbenē, strādās 32 vakcinācijas vienības, kas vakcinēs 8000 devas nedēļā. Šāda ziņa lasāma ziņu aģentūrā “Leta”. G.Kalmane “Dzirkstelei” saka: “Pagaidām mums pašvaldībā nav plašākas informācijas par šo. Droši vien, ka jājautā Vakcinācijas birojam, kā tas tiek domāts, plānots”. “Dzirkstele” uz jautājumu, kā un kur strādās šīs 32 vakcinācijas vienības Gulbenes novadā, un kā tas reāli pie mums notiks, joprojām nav saņēmusi atbildi no Vakcinācijas biroja. Redzot šī brīža vakcinācijas tempus, par cerībām, ka aprīlī Gulbenē varētu notikt masveida vakcinēšana, S.Drubiņa saka: “Pašreiz tas izskatās pēc tādas nereālas utopijas.”