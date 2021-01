Vakcinē “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” mediķus

Vakar, 7.janvārī, sāka vakcinēt SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” mediķus. Balvu slimnīcā ir izveidots vakcinācijas kabinets un pirmos vakcinē tos darbiniekus, kas strādā Balvu slimnīcā izveidotajās Covid-19 nodaļās vai arī šīs nodaļas bieži apmeklē, piemēram, dezinfektoru, sanitārus, kas ir tiešā saskarē ar Covid- 19 slimajiem cilvēkiem. Par to “Dzirksteli” informē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu. Sigita Drubiņa stāsta, ka 7.janvārī vakcīnu saņēma divpadsmit, bet nākamajās dienās tikšot vakcinēts vairāk darbinieku. “Pie mums vakcīna vairs nav jāuzglabā lielos mīnusa grādos. Vakcīnu uzglabāšana lielos mīnusa grādos tiek nodrošināta Rīgā Valsts asinsdonoru centrā, kur ir izveidotas telpas un ir speciāli ledusskapji, speciāla uzglabāšana. Mums vakcīnu atved jau atsaldētu, un mēs to uzglabājam savos ledusskapjos, kur temperatūra ir plus 2-8 grādi, un šādā temperatūrā vakcīnu drīkst uzglabāt piecas dienas. Šobrīd ir saspringts laiks, jo šajās piecās dienās mums piegādātais daudzums ir arī jāizlieto, jo pēc piecām dienām šī vakcīna vairs nav derīga,” skaidro S.Drubiņa.

Ar 7.janvārī saņemto vakcīnu daudzumu plānots vakcinēt 60 darbiniekus. Nākamā vakcīnas krava gaidāma pirmdien, 11.janvārī, un tā atkal būs uz piecām dienām.

“Darbiniekiem jāsaņem divas vakcīnas devas. Tagad viņi saņem pirmo, bet pēc 21 dienas būs otrā deva,” saka S.Drubiņa.

Viņa stāsta, ka vakcinēšana ir brīvprātīga un mediķi ir atsaucīgi. “Jā, bija nedrošība, jo tas ir kaut kas jauns, bet cilvēki, redzot, ka vakcinācija notiek lielajās Latvijas slimnīcās un nav ziņots par nopietnām blaknēm, visi vakcīnu panes samērā labi, tomēr izšķiras par labu vakcinēšanai. Kolēģi mums līdztekus strādā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, un viņi jau ir vakcinējušies, tad pastāsta par to citiem kolēģiem, un atsaucība arvien aug,” stāsta S.Drubiņa.

Viņa nenoliedz, ka vēl ir samērā liels procents darbinieku, kas šaubās un grib paskatīties, kā kolēģi panesīs šo vakcīnu. “Vairākums būs vakcinēti šajā un nākamajā nedēļā, tad paliks tie, kas šaubās. Domāju, ka tad, kad līdztekus sāks vakcinēt aprūpes iestādēs, tad būs arī vēl pa kādam apvienības darbiniekam, kurš tomēr izlems par labu vakcīnai. Pieļauju, ka šis process ievilksies,” stāsta S.Drubiņa.

Viņasprāt, vakcinācija ir gaisma tuneļa galā un, pēc novērojumiem, mediķi “sāk redzēt šo gaismu”. “Man kā pediatram vakcinācija ir pamatīgi mācīta, esmu par vakcināciju. Man nav šaubu par šo vakcīnu, ka tā būtu nedroša vai ka tā būtu steigā nekvalitatīvi tapusi. Protams, pētījumi turpinās, lai saprastu, cik ilgi tā darbosies, jo tas nav izpētīts. Vakcīna ir tikai gadu. Bet par to, ka tā ir droša un darboties spējīga, un neizraisa nekādas nopietnas blakusparādības, esmu pārliecināta. Arī es pati vakcinēšos,” saka S.Drubiņa.