Vakcīnu piegāde Gulbenes novadā kavējas

Senioriem, kuri ir pieteikušies vakcinēties pret Covid-19 pie sava ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989, vai portālā “Manavakcina.lv”, bet vēl nav saņēmuši uzaicinājumu vakcinēties, nav pamata satraukumam.

“Vakcinācijas kapacitāte ir tāda, kāda tā ir. Nevaram dienā vakcinēt tūkstoš cilvēku. Arī personāla ir tik, cik tā ir. Tiem, kas ir pieteikušies, nevajag satraukties, ar viņiem sazināsies. Nevaram paņemt visus vienā dienā. Nedaudz pacietības! Ar senioriem noteikti sazināsies ģimenes ārsts vai mēs, apvienība, vai kāda cita iestāde, un vakcinācija tiks veikta,” saka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Gulbenes struktūrvienības galvenā ārste Sigita Drubiņa, kura apvienībā koordinē arī vakcinācijas procesu.

Pateicīgi par dakteres

operatīvo rīcību

“Dzirkstele” saņēma telefona zvanu no lejasciemietēm, kuras pateicas Lejasciema ģimenes ārstei Sandrai Miķelsonei par operatīvo rīcību saistībā ar senioru vakcinēšu pret Covid-19. “Pagājušajā otrdienā daktere saņēma vakcīnas, uzreiz tika apzvanīti seniori, un mēs pirmie jau pagājušajā otrdienā saņēmām vakcīnu pret Covid-19. Es pēc vakcīnas jūtos labi, zinu, ka dažiem bija neliela temperatūra. Man nebija jādomā, vajag vakcinēties vai ne. Es esmu par vakcinēšanos! Es ticu zinātnei,” teica viena no lejasciemietēm.

S.Miķelsone “Dzirkstelei” stāsta, ka pagājušajā nedēļā vakcīnas saņēma 70 seniori, un tas ir daudz. Otra vakcīnas deva senioriem paredzēta pēc 9 līdz 12 nedēļām, un tas būs aprīļa beigās. “Šobrīd vakcīnas nav atvestas. Visticamāk, ka atvedīs varbūt trešdien, tad ceturtdien, piektdien atkal varētu vakcinēt. Seniori ļoti aktīvi piesakās vakcinācijai. Paši esam viņus apzvanījuši, un tie, kuri pieteikušies, gatavi ierasties kaut nakts laikā,” saka S. Miķelsone.

S.Drubiņa stāsta, ka “pašreiz gan ar vakcīnām ir pašvaki”, jo kavējas piegāde. Vajadzējis pirmdien, 1.martā, atvest šīs nedēļas vakcīnas, bet tās laikam būšot tikai uz trešdienu. “Līdz ar to kavējas grafiki, bet pamazām mēs sākam iedzīvotāju 70+ vakcināciju. Nav bijušas tādas situācijas, kad seniors ir piekritis vakcinēties, bet tad, kad tiek uzaicināts, pēkšņi pārdomā. Visi, kas pierakstījušies, nākuši savā laikā, un nav bijis problēmu,” saka S. Drubiņa.

Viņa skaidro, ka tiem, kuri saņēmuši vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu, ir garantēta arī otrā deva. “No “Pfizer” Covid-19 vakcīnām uzreiz tika rezervēta otrā deva, savukārt ar “AstraZeneca” ir tā, ka tad, kad tās piegādā, tad vispirms dod tiem, kuriem jau nepieciešama otrā deva. Ja paliek pāri, tiek arī tiem, kuriem paredzēts vakcinēt pirmo devu. Otrā deva ir garantēta, par to nav jāsatraucas!” skaidro S.Drubiņa.

Litenes pansionātā vēl slimo

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” direktore Mārīte Grigāne “Dzirkstelei” stāsta, ka Litenes pansionātā vakcinācijas procesu plānots turpināt nākamnedēļ. To apliecina arī S.Drubiņa, jo Litenes pansionātā vakcināciju veic SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

“Šobrīd pret Covid-19 Litenes filiālē ir vakcinēti 83 klienti - 33 procenti no kopējā klientu skaita, un 18 darbinieki. Nākamnedēļ plānojam, ka varētu vakcinēt 130 klientus. Darbinieki arī turpina pieteikties vakcinācijai,” saka M.Grigāne.

Viņa stāsta, ka Litenē ar Covid-19 vēl slimo 17 klienti un viens darbinieks. Saslimšanas gaita klientiem ir viegla, bez simptomiem.