Valdība piešķir 150 000 eiro piecpadsmit Covid-19 gultas vietu izveidei Balvos

Lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu slimnīcās, valdība šodien, 8. decembrī, lēma piešķirt papildus 8 miljonus eiro, lai izveidotu jaunas gultas Covid-19 pacientiem, pārprofilētu jau slimnīcās esošās gultas, kā arī nodrošinātu papildus nepieciešamo aprīkojumu. 150 tūkstoši eiro piešķirti arī Covid-19 pacientu nodaļas izveidei ar 15 gultām SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” slimnīcā Balvos. Veselības ministrija ir apzinājusi slimnīcas, un ņemts vērā, ka slimnīca Balvos šobrīd ir ātri pielāgojama Covid-19 pacientu uzņemšanai un ārstēšanas nodrošināšanai. Par to informē Veselības ministrijas komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne.

"Šobrīd pacienti ar pamatdiagnozi Covid-19 tiek stacionēti 10 slimnīcās (3 klīniskās universitātes slimnīcās un 7 reģionālajās slimnīcās jeb V un IV līmeņa slimnīcās). Šajās slimnīcās pieejamie resursi tiek regulāri uzraudzīti un nepieciešamības gadījumā iespēju robežās tiek izvērstas papildu gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai. Kopumā uz 2020. gada 8. decembri no 796 jau pieejamām gultām Covid-19 pacientu ārstēšanai aizņemta bija 581 (73 %). Vienlaikus daļa Covid-19 pacientu atrodas arī citās specializētajās ārstniecības iestādēs, piemēram, psihoneiroloģiskajās slimnīcās. Tāpat slimnīcas turpina gultas vietu pārprofilēšanu. Kopumā šodien, 8.decembrī, stacionāros atrodas 709 Covid-19 pacienti, no kuriem 42 cilvēkiem veselības stāvoklis ir smags. Diemžēl prognozes liecina, ka tuvākajā laikā būtiski pieaugs stacionēto pacientu skaits ar Covid-19, jo iepriekšējās nedēļās ir palielinājies saslimušo cilvēku skaits (vidēji 15-20 % procenti no saslimušajiem ar Covid-19 infekciju tiek stacionēti aptuveni 7 dienas pēc slimības sākuma)," informē A.Strapcāne.



Epidemioloģiskās prognozes liecina, ka šobrīd ir nepieciešams veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu veselības aprūpi, tajā skaitā izvērstu papildu gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai un nodrošinātu slimnīcas ar nepieciešamajām medicīniskajām iekārtām un medicīniskajām ierīcēm Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tāpat nepieciešami resursi, lai slimnīcās veiktu pasākumus infekcijas ierobežošanai.

Šo mērķu īstenošanai valdība šodien, 8. decembrī, lēma papildus piešķirt 8,19 miljonus eiro: