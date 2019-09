Valsts drošības dienests Gulbenē aiztur vīrieti

Gulbenes iedzīvotāji satraukušies vaicā “Dzirkstelei”, kas pagājušajā nedēļā notika Gulbenē, Nākotnes ielā, kādā daudzdzīvokļu mājā. Tur vīri melnās maskās esot aizveduši kādu vīrieti rokudzelžos un iznesuši arī no mājas seifu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde plašākus komentārus nesniedza, paskaidrojot, ka par šo notikumu atbild citi dienesti. Valsts drošības dienests (VDD) “Dzirkstelei” apstiprināja, ka kriminālprocesa ietvaros ir veiktas procesuālas darbības, tajā skaitā personas aizturēšana. Ņemot vērā izmeklēšanas intereses, VDD šobrīd no sīkākiem komentāriem atturas.

VDD ir pretizlūkošanas un iekšējās drošības dienests, kas iegūst informāciju no dažādiem avotiem, analizē to, informē valsts augstākās amatpersonas par identificētajiem riskiem nacionālajai drošībai, kā arī veic darbības to neitralizēšanai. VDD kompetencē ir pretizlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu īstenošana, valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības interešu aizsardzība, pretterorisma pasākumu īstenošana un koordinēšana, kā arī valsts augstāko amatpersonu aizsardzība. VDD ir tiesības veikt pirmstiesas izmeklēšanu (uzsākt kriminālprocesu un rosināt kriminālvajāšanas uzsākšanu, kā arī aizturēt personas). VDD darbības pārraudzību veic iekšlietu ministrs, operatīvās darbības pasākumu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu likumību uzrauga Ģenerālprokuratūra, bet parlamentāro kontroli pār VDD darbību nodrošina Saeimas Nacionālās drošības komisija.