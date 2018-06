Valsts ģimenes ārstu praksēm sedz izmaksas par specializētās programmatūras uzturēšanu

Plašsaziņas līdzekļos izskan nepilnīga informācija, ka darbā ar E-veselību ģimenes ārstiem ērtāk ir izmantot starpniekprogrammas, kas izmaksā 50 - 60 eiro mēnesī – tāpēc Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš uzmanību, ka tehnoloģiskais nodrošinājums, tai skaitā speciālās programmas, ģimenes ārstu praksēm tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Gadā ģimenes ārsta prakse ar vidēju pacientu skaitu (tas ir ~1570 cilvēki) savam tehnoloģiskajam nodrošinājumam saņem finansējumu 2753 eiro apmērā. Tas ietver arī 72 eiro mēnesī, kas paredzēti tieši specializētās programmatūras uzturēšanai. Jāatzīmē, ka nepieciešamības gadījumā prakse specializētās programmatūras uzturēšanai var atbilstoši saviem ieskatiem novirzīt vairāk līdzekļu no kopējā maksājuma par tehnoloģisko nodrošinājumu.

Maksājums tehnoloģiskajam nodrošinājumam paredzēts datora, interneta, programmatūras un citu tehnisko iekārtu, pakalpojumu iegādei. Šis maksājums ir daļa no kapitācijas naudas, ko ģimenes ārsta prakse saņem par katru praksē reģistrēto pacientu. Tas ģimenes ārstu praksēm ir ietverts kopējā prakses finansējumā jau vairāk nekā piecus gadus un tiek pārskaitīts reizi mēnesī.

Jāatzīmē, ka no šī gada kapitācijas nauda tika palielināta no 1,25 līdz 1,60 eiro par vienu pacientu, līdz ar to ģimenes ārstu prakšu finansējums ir palielinājies par vidēji 553 eiro mēnesī. Kopējais finansējums, ko viena ģimenes ārsta prakse saņem valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, vidēji sasniedz vairāk nekā 4 tūkst. eiro mēnesī.

NVD atgādina, ka ārstniecības iestādes un aptiekas var izvēlēties vienu no diviem E-veselības sistēmas lietošanas veidiem – pieslēdzoties E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv, kura lietošana ir bez maksas, vai izmantojot ārstniecības iestādē līdz šim lietoto lokālo informācijas sistēmu, kas ir pielāgota darbam ar E-veselību.

Vienlaikus NVD informē, ka Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo datoru un biroja tehnikas iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm” ietvaros* ģimenes ārstu prakses varēja pieteikties datoru (galda datoru, portatīvo datoru un planšetdatoru, monitoru), kā arī drukas iekārtu un skeneru iegādei ar ERAF finansiālo atbalstu. Šo iespēju izmantoja 518 ģimenes ārstu prakses, saņemot tehnisko nodrošinājumu vairāk nekā 4,2 milj. eiro apmērā.

Jaunajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir paredzēts realizēt šī projekta 4. kārtu.

* Projekts tika īstenots laika periodā no 2011. gada augusta līdz 2016. gadam.