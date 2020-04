Valsts meža dienests nosaka ugunsnedrošo periodu, brīdina, ka meži ir ļoti sausi

Visā valsts teritorijā 24.aprīlī ir sācies Valsts meža dienesta noteiktais meža ugunsnedrošais periods. “Pašlaik mežā ir ļoti sauss,” uzsver Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos Pēteris Drozdovs.

Viņš stāsta, ka Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā Gulbenes novadā šogad jau bijuši 2 meža ugunsgrēki, kurus izraisījusi kūlas degšana. Lielākais ugunsgrēks noticis 28.martā Lizuma pagastā. Kopējā degšanas platība - 4,75 hektāri. “Tas gan bija kūlas ugunsgrēks, bet dega arī 0,58 hektāri jaunaudzes. Diviem īpašniekiem nodega jaunaudzes, tie ir lieli zaudējumi. Tajā pašā dienā Līgo pagastā arī bija kūlas dedzināšana, tur nodega 0,11 hektāri meža,” stāsta P.Drozdovs.

Pagājušajā gadā mūsu novadā bijuši 12 meža ugunsgrēki.

P.Drozdovs atgādina, ka ugunsnedrošajā laika periodā iedzīvotājiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina ugunsdrošības prasības mežā. Uzturoties mežos, ir aizliegts nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus, aizliegta ugunskuru kurināšana un ciršanas atlieku dedzināšana mežā. “Ugunskurus drīkst kurināt tikai tur, kur tiem ir ierīkotas speciālas vietas. Atstāt bez uzraudzības tos nedrīkst,” uzsver P.Drozdovs.

Nedrīkst veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotās vietas). Mežos nedrīkst braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem ārpus ceļa, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Svarīgi, lai bez saskaņošanas ar Valsts meža dienestu netiktu veikta dedzināšana piemājas saimniecībās, jo dūmi var maldināt ugunsnovērošanas torņa dežurantus. Mežu īpašniekiem jāatbrīvo meža ceļi no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai ugunsgrēka gadījumā varētu brīvi pārvietoties ugunsdzēsēju mašīnas.

“Šobrīd ir aktuāli braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem. Tas notiek visur. Meži tiek izbraukāti. To var darīt tad, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai, inženiertīklu uzturēšanai,” stāsta P.Drozdovs.

P“Iestājoties ugunsnedrošajam periodam, mēs nodrošinām dežūras ugunsnovērošanas torņos. Gulbenes novadā ir seši torņi, divi no tiem (Stāmerienā un Sinolē) nav lietošanas kārtībā. Tiem ir nepieciešams remonts, kabīnes ir bīstamas, tāpēc tajās nedrīkst atrasties cilvēks. Jaunākais tornis ir Rankā, kurš tika uzbūvēts pirms trim gadiem. Vēl ir torņi Tirzas, Stradu un Beļavas pagastā. Gulbenes novadā ar četriem ugunsnovērošanas torņiem ir pietiekami,” saka P.Drozdovs.

Viņš norāda, ka diemžēl nav tendences meža ugunsgrēkiem samazināties. “Cilvēki nekļūst apzinīgāki, un situācija pasliktinās,” saka speciālists.

Viņš novērojis, ka tieši tad, kad sākas ugunsnedrošais periods, cilvēki aktīvi sāk dedzināt lapas, zarus, aizbildinoties, ka ir labs laiks un labāk deg. “Bet uguni nevar noturēt! Dedzina lapas, bet vējainā laikā no lapām uguns aiziet uz kūlu un tālāk uz mežu. Jo vairāk saulainu un siltu brīvdienu, jo vairāk meža ugunsgrēku,” saka P.Drozdovs.

Pašlaik cilvēku koncentrācija mežā ir liela ne tikai Gulbenes novadā, bet visā Latvijā, un ne jau visi ievēro piesardzību. Piemēram, Apes novadā 8.aprīļa vakarā kāds aizdedzināja zaru kaudzi, kura bija paredzēta šķeldošanai, un dega arī mežs. “Bija iesaistīti gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan mūsu darbinieki, un dzēšanas darbi notika gandrīz visu nakti,” stāsta P.Drozdovs.

Svarīgi ir atcerēties, ka meža īpašniekam ir arī pienākums uzraudzīt meža ugunsgrēka vietu pēc meža ugunsgrēka likvidācijas, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Diemžēl nereti rodas arī problēmas, jo īpašnieks nedzīvo te un līdz ar to neseko līdzi situācijai. “Atkārtoti ugunsgrēks var izcelties pat pēc nedēļas. Pagājušajā gadā dzēsām meža ugunsgrēku Stradu pagastā, bet mežs pēc tam netika uzraudzīts, tāpēc bijām spiesti nodarbināt savus darbiniekus,” saka P.Drozdovs.

Ja ir izcēlies meža ugunsgrēks, par to jāinformē, zvanot uz tālruni 28314010 vai 112. Ugunsnedrošais periods parasti beidzas septembra beigās vai oktobra sākumā. Tas atkarīgs no meteoroloģiskajiem laikapstākļiem.



Uzziņai

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu mežā paredzēta administratīvā atbildība - naudas sods: fiziskām personām - līdz 350 eiro, juridiskām personām - līdz 700 eiro. Par meža tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu iestājas kriminālatbildība.