Valsts policija aicina vasarā neaizmirst par drošību uz ceļa

Gulbenes novadā 6.jūnijā ceļu satiksmes negadījumā traumas guva kāds mazgadīgs bērns, kurš, vadot kvadriciklu, izbrauca no mazāk svarīga ceļa uz galvenā ceļa. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka stāsta, ka bērns braucis ar kvadriciklu un notikusi sadursme ar vieglo automašīnu. Mediķi cietušo bērnu ar kājas traumu nogādāja Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā.

Valsts policija atgādina, ka katram vecākam ir jāuzņemas atbildība par savu bērnu drošību neatkarīgi no tā, vai atrodas piemājas pagalmā vai publiskā vietā.

“Laika posmā no 5. līdz 8. jūnijam Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 32 ceļu satiksmes negadījumi. No tiem 9 negadījumos cietušas 11 personas, tajā skaitā bērns un vairāki jaunieši. Sestdien, 6. jūnijā, kāds septiņus gadus vecs zēns, vadot bērnu kvadriciklu, izbrauca no mazāk svarīga ceļa uz galvenā ceļa, kā rezultātā notika sadursme ar automašīnu, bet kāds jaunietis, vadot mopēdu, uzbrauca gājējam. Savukārt, kāda jauniete, vadot motorolleru, krita un guva traumas,” informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Ņemot vērā, ka laikapstākļi kļūst aizvien labvēlīgāki āra aktivitātēm, policija atgādina vecākiem – pārrunājiet ar savām jaunākajām atvasēm ceļu satiksmes noteikumus! “Neuzmanība un izklaidība uz ceļa nereti beidzas ar traumām, kas tiek gūtas ceļu satiksmes negadījumos, jo, piemēram, laikus nav pamanīts tuvojošais transportlīdzeklis vai arī nav ievēroti kādi citi ceļu satiksmes noteikumi. Tāpat policija aicina vecākus rūpīgi izvērtēt motorizētā transportlīdzekļa iegādi bērnam. Izvēlieties pareizo un visatbilstošāko braucamo bērna vecumam! Pirms pieņemat lēmumu, noskaidrojiet, vai šis braucamais ir jūsu bērnam piemērots; kāds ir piemērotais vecums, kad bērns var sākt braukt ar motorizēto transportlīdzekli; vai bērns vispār drīkst tādu vadīt (vajadzīgas mopēdu tiesības)! Ir svarīgi pārliecināties, ka jaunākie ceļu satiksmes dalībnieki izprot ar drošību saistītos jautājumus, piedaloties ceļu satiksmē. Ņemot vērā, ka mazākie satiksmes dalībnieki ne tikai braši pārvietojas ar kājām, bet arī ar velosipēdiem, policija aicina vecākus nodrošināt savas atvases un viņu velosipēdus ar nepieciešamo ekipējumu drošai braukšanai. Tāpat arī ir svarīgi ar bērniem pārrunāt tos maršrutus, pa kuriem viņi var droši pārvietoties vieni, ievērojot satiksmes noteikumus,” uzsver Z.Vaskāne.

Policija atgādina arī gados jaunākajiem mopēdu un motorolleru vadītājiem – neesiet pārgalvīgi un nepārvērtējiet savas transportlīdzekļa vadīšanas spējas! “Siltie saules stari uz sejas un vējš matos, traucoties uz sava motorizētā braucamrīka, mēdz sagādāt tik ļoti patīkamas emocijas, ka nereti gadās pazaudēt modrību un koncentrēšanos, tādējādi pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Šie braucamrīki nav tik viegli pamanāmi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tāpēc policija vēlreiz atgādina – braucam prātīgi un uzmanīgi, tādējādi mazinot risku gūt traumas, iekļūstot kādā ceļu satiksmes negadījumā!” saka Z.Vaskāne.

Tāpat Valsts policija atgādina, ka arī ikvienam autovadītājam jābūt īpaši uzmanīgam un modram, rēķinoties ar to, ka ceļu satiksmē arvien vairāk parādās mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. “Būsim uzmanīgāki un atsaucīgāki – rūpēsimies par bērniem un viņu drošību, jau kopš mazotnes izrunājot svarīgākos drošības jautājumus!” aicina Z.Vaskāne.