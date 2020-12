Valsts policija Gulbenes novadā svētku brīvdienās uzsākusi 3 administratīvo pārkāpumu procesus par ierobežojumu neievērošanu

Aizvadītajās četrās svētku brīvdienās, proti, no 24.decembra līdz 27.decembrim Valsts policija Vidzemes reģiona apkalpojamajā teritorijā kopumā uzsākusi 57 administratīvā pārkāpuma procesus par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu pārkāpumiem. Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu pārkāpumiem. Par to informē Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne. Valstī kopumā uzsākti 335 administratīvā pārkāpuma procesi. Visvairāk no tiem – 188 par pulcēšanos un piedalīšanos privātos pasākumos, 85 procesi par “Covidpass.lv” anketas neaizpildīšanu, 46 administratīvie procesi par mutes un deguna aizsega nelietošanu, astoņi par pašizolācijas neievērošanu un vēl astoņi administratīvā pārkāpuma procesi par citiem gadījumiem (piemēram, neatļauto preču tirdzniecību). Tāpat vairākos gadījumos doti arī preventīvi norādījumi.

Minētajā laika posmā ar mērķi konstatēt iespējamus pulcēšanās pārkāpumus Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju Vidzemē ir veikusi 369 preventīvās pārbaudes un reaģējusi uz 7 izsaukumiem, 28 reizes policijas darbinieki ir devuši preventīvus norādījumus.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas nedēļas nogalē ir uzsākušas 57 administratīvos procesus, no tiem 21 ir uzsākts par to, ka personas, iebraucot Latvijā, nebija aizpildījušas elektroniskās apliecinājuma anketas (“Covidpass.lv”). Savukārt 33 administratīvie procesi - par to, ka notiek privāti pasākumi, kuros piedalījās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tāpat ir konstatēti pārkāpumi, kad personas, atrodoties publiskā vietā, klaji neievēro noteiktās drošības prasības. Vienā gadījumā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sejas masku nelietošanu, divos - par pašizolācijas neievērošanu.

Valmierā kāds vīrietis, zinot, ka viņam ir pozitīvs testa rezultāts uz Covid-19, apzināti apmeklēja sabiedrisku vietu, proti, veikalu, pakļaujot citas personas inficēšanas riskam. Par šo gadījumu policijā sākts administratīvais process.

Jaunpiebalgā tika konstatēts privāts pasākums, kurā atradās četras personas. Svētdien, 27.decembrī, pusdienlaikā tika saņemta informācija par to, ka Jaunpiebalgā kādā dzīvoklī trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklī atrodas vairākas personas un kopīgi lieto alkoholu. Personām tika izskaidrots, ka šādā veidā ir pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi, jo ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi un pulcēšanās. Kopumā šīm personām piemērots naudas sods 800 eiro. Tāpat arī Madonā kādā īpašumā vairākas personas rīkoja privātu pasākumu, tādā veidā pārkāpjot valstī noteiktos ierobežojumus. Ierodoties notikuma vietā, no iesaistītajām personām pieņemts paskaidrojums.

Savukārt Alūksnes novadā uzsākti vairāki administratīvie procesi par to, ka jaunieši pulcējas un bez noteikta mērķa vizinās ar automašīnām. Automašīnās atradās vairākas personas no dažādām mājsaimniecībām. Arī šajos gadījumos uzsākts administratīvais process.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas (no 9.novembra līdz 28.decembrim) ir uzsākušas 417 administratīvo pārkāpumu procesus par mutes un deguna aizsegu nelietošanu, elektronisko apliecinājumu anketu neaizpildīšanu, iebraucot Latvijā, kā arī par pulcēšanos. Tāpat likumsargi reaģē uz iedzīvotāju saņemto informāciju un to pārbauda.

“Šobrīd Latvijā saslimstība ar Covid-19 vēl aizvien strauji pieaug, tāpēc ir īpaši būtiski ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai slimības izplatību mazinātu. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem – nepulcēties, lietot sejas un mutes aizsegus, kā arī bez vajadzības neapmeklēt publiskas vietas. Tikai ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, tu vari pasargāt ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus un apkārtējos cilvēkus,” saka Z.Vaskāne.