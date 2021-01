Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par grupu, kas nodarbojās ar lauksaimnieku krāpšanu

Pagājušā gada nogalē Valsts policija pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgu grupu, kura 2019. gada nogalē un 2020. gada sākumā, izvietojot viltus sludinājumus portālos, piedāvāja iegādāties neeksistējošu lauksaimniecības tehniku. Par to informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

“Tādā veidā grupas dalībnieki no interesentiem izkrāpa maksājumus vairāk nekā 60 tūkstošu eiro apmērā. 2020. gada decembra beigās kriminālprocess tika nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai,” viņa saka.

Pēdējā pusotra gada laikā Valsts policijā vērsušās vairākas personas, kuras, vēloties iegādāties sludinājumu portālos ievietoto lauksaimniecības tehniku, kļuvušas par krāpšanas upuriem. Tādējādi krāpnieki no lauksaimniekiem ieguvuši maksājumu par tehniku, kura patiesībā nemaz neeksistē, līdz ar to nevar tikt pārdota. Jau iepriekš policija brīdināja par krāpšanas gadījumiem, kad interneta vietnēs tiek izvietoti viltus sludinājumi par traktortehnikas tirdzniecību, kā rezultātā tiek apkrāpti pircēji.

“Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka kāda personu grupa izveidoja apvienību un sadalīja pienākumus, lai ar viltu izdarītu naudas līdzekļu izkrāpšanu. Īstenojot noziedzīgos nodomus, laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada janvārim sludinājumu portālos tika ievietoti sludinājumi par traktoru pārdošanu. Personas, kuras bija ieinteresētas sludinājumā norādīto traktoru iegādē, sazinājās uz norādīto kontaktinformāciju saistībā ar minētiem sludinājumiem un saziņu laikā vienojās par sludinājumos norādīto traktoru iegādi. Traktoru pircēji savos e-pastos saņēma traktora bildes un saņēma pavadzīmes rēķinus, kas apmaksājami saistībā ar traktoru iegādi. Personas, kuras vēlējās iegādāties minētos traktorus, veica pavadzīmju rēķinu apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus uz pavadzīmju rēķinos norādītajiem banku kontiem. Pēc maksājumu veikšanas personas vienojās, ka traktori, par kuriem ir veikti maksājumi, tiks piegādāti, bet piegāde tā arī nekad nenotika,” stāsta Z.Vaskāne.

Tika noskaidrota iesaistīto personu personība un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas sadarbībā ar Ieslodzījuma vietas pārvaldi noziedzīgās darbības pārtrauca. Kriminālprocesā tika noskaidrotas kopskaitā 12 Latvijas valsts piederīgie – 1972., 1974., 1975., 1979., 1980., 1982., 1987., 1990., 1992., 1994., un 1996.gadā dzimuši vīrieši, kuri, darbojoties organizētā noziedzīgā grupā un mantkārīgu tieksmju vadīti, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu izdarīja krāpšanu. Jāpiebilst, ka piecas no šīm personām nozieguma pastrādāšanas brīdī atradās brīvības atņemšanas vietā.

“2020. gadā personas kriminālprocesā atzītas par aizdomās turētām personām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta 3.daļā, t.i. par sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu par ko Krimināllikums paredz tikai brīvības atņemšanas sodu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā Valsts policija guvusi pierādījumus par 14 apkrāptām personām, tai skaitā gan juridiskām, gan privātpersonām no dažādiem Latvijas novadiem no kuriem kopumā izkrāpti 63 463 eiro,” informē Z.Vaskāne.

2020. gada decembra beigās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas izmeklēšanu kriminālprocesā pabeidza un nosūtīja kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai.