Valsts policijā reģistrētie notikumi Gulbenes novadā no 2. līdz 6.aprīlim

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 2. līdz 6.aprīlim Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā saņemta informācija par 42 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem vienā cietusi viena persona. 5.aprīlī pulksten 10.30 Lejasciema pagastā, autoceļa Sinole – Sīļa krogs 1.kilometrā, kāds vīrietis, vadot krosa motociklu, apgāzās. Rezultātā cieta motocikla vadītājs. 5.aprīļa pēcpusdienā Tirzas pagastā kāds vīrietis vadīja mopēdu, būdams 2,42 promiļu alkohola reibumā. Reģistrēti 14 sabiedriskās kārtības pārkāpumi, tajā skaitā 4 personas atradušās alkohola reibumā sabiedriskā vietā, notikuši 2 ģimenes konflikti, kā arī trokšņošana. Reģistrētas 3 zādzības no tirdzniecības objekta.

Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti 17 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 15 bijuši par ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī policija Vidzemē veikusi 35 preventīvas pārbaudes par ārkārtējās situācijas aizliegumu un ierobežojumu neievērošanu, uzsākta viena administratīvā lietvedība.