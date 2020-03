Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka ceturtdien, 19.martā, Gulbenes policijas iecirknī reģistrēti desmit notikumi un bijuši desmit izsaukumi. Reģistrēts viens ceļu satiksmes negadījums. Ceļu satiksmes jomā uzrakstīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem viens bijis par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldē konstatēti četri ārkārtējās situācijas piesardzības pasākumu pārkāpumi. Tāpat veikti 32 preventīvas reaģēšanas pasākumi, kā arī 24 izsaukumi saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

“Visvairāk iedzīvotāji informē policiju par personām, kuras, viņuprāt, ir atgriezušās no ārvalstīm, taču neievēro pašizolāciju, tāpēc Valsts policija uzsver, ka 14 dienu pašizolēšanās ir obligāta prasība, nevis ieteikums, un Latvijā noteikto ierobežojošo pasākumu mērķis ir visu veselības un drošības jautājums. Turklāt jāņem vērā, ka no 18. marta īpašie piesardzības pasākumi attiecas uz visām personām, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu,” uzsver Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

Policisti šobrīd strādā paaugstinātas gatavības režīmā un turpina uzraudzīt sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī reaģē uz informāciju par pašizolācijas neievērošanas pārkāpumiem. Gadījumos, kad apstiprinās informācija par, piemēram, pulcēšanās aizlieguma pārkāpumiem vai arī pašizolācijas neievērošanu, likumsargi izskaidro, kāpēc ir svarīgi ievērot piesardzības pasākumus, un par paredzēto atbildību. Ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, Valsts policija var uzsākt administratīvo lietvedību. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pants nosaka, ka par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var tik piemērots naudas sods līdz 350 eiro.

“Policisti patrulē, veic preventīvus pasākumus un arī reaģē uz iedzīvotāju sniegto informāciju par personām, kuras, iespējams, neievēro pašizolāciju. Policija katrā konkrētajā gadījumā vērtē personu atbildību. Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus, kā arī atgādina – ierobežojošo pasākumu mērķis nav personu sodīšana, bet sabiedrības drošības un veselības saglabāšana. Atgādinām - ja redzi vai tavā rīcībā ir informācija par iespējamu likumpārkāpumu, arī iespējamiem valdības noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu pārkāpumiem, zvani 110, nevis raksti sociālajos tīklos. Tā mēs varēsim ātrāk reağēt uz saņemto informāciju! Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus (#paliecmājās),” uzsver Z.Vaskāne.