Var cerēt tikai uz Naglenes ceļa greiderēšanu

Lietus laikā tā sauktais Naglenes ceļš ir praktiski neizbraucams. Par to bieži vien redakcijai ziņo autovadītāji. Redakcija nesen saņēma arī fotogrāfijas, kuras parāda, kādā stāvoklī ir ceļš. Šobrīd situācija gan esot nedaudz uzlabojusies, jo ceļš ticis greiderēts.

“Ceļš uz Beļavu un Alūksni izskatās pēc bišu šūnām vai arī apelsīna mizas. Jā, šeit varētu piemeklēt daudz epitetus, bet ceļš tik tiešām ir neizbraucams! Dažkārt, šķiet, ka vieglāk būtu braukt pa blakus esošo pļavu. Vēlos uzzināt, vai šis ceļš pieder pašvaldībai, un kādēļ netiek savests kārtībā?” interesējas iedzīvotāja.

Savukārt kāda autovadītāja, kura ikdienā brauc pa šo ceļu, piebilst, ka ne jau tikai lietus laikā, bet arī sausā laikā bieži vien ceļš ir sliktā stāvoklī, jo noslodze šim ceļam ir liela. Ceļu izmanto arī smagie kravas auto.

Atsevišķu posmu remonti neglābj situāciju

Beļavas pagasta pārvaldē “Dzirkstele” noskaidroja, ka tas ir valsts ceļš. Akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona direktors Raitis Niedra “Dzirkstelei” saka: “Tiklīdz beidz līt, tā varam braukt un greiderēt!” Taču viņš arī skaidro, ja lietus līst vairākas dienas, greiderēšanai nav jēgas. Tad, kad ceļa virskārta ir ļoti piesātināta ar ūdeni, tā pārvēršas putrā. “Ko darīt autovadītājiem? Jāsamazina braukšanas ātrums. Nevar “lidot”. Ja ceļam nav nestspējas, kā sāk līt, tā veidojas bedres. Un, ja vēl ceļam ir liela noslodze, tad tas viss ietekmē. Protams, labākais risinājums ir kārtīgs ceļa remonts,” saka R.Niedra.

Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš “Dzirkstelei” stāsta, ka iedzīvotāju sapulcēs vienmēr tiek aktualizēts jautājums par ceļu remontiem. “Iedzīvotājiem neinteresē, vai tas ir valsts vai pašvaldības ceļš. Viņi grib zināt, kad tie būs sakārtoti, bet pagaidām vairāk par ceļu greiderēšanu neko nevaram gaidīt,” saka A.Rakstiņš.

Viņš stāsta, ka atsevišķus Naglenes ceļa posmus “Latvijas valsts ceļi” ir centušies uzlabot, bet tas neglābjot situāciju. “Šie veiktie darbi neko daudz nav devuši. Kā lietus, tā ceļu izdauza, un ir bedres. Ja nevar ceļam veikt kapitālu remontu, tad domāju, ka atliek biežāka greiderēšana. Uz asfaltu mēs vairs neceram. Slikts ceļu stāvoklis - tā nav tikai problēma autovadītājiem, bet arī teritorijas attīstībai. Nekas nenotiek! Pamatu pamats ir ceļš. Ja būs labs ceļš, tad varbūt arī ražotājs sāks kaut ko tajā vietā attīstīt. Nav ceļa, nav dzīvības. Un Beļava to parāda,” uzsver A.Rakstiņš.

Nākamajos divos gados – šim ceļam tikai uzturēšanas darbi

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa “Dzirkstelei” sniedz šādu atbildi par šo ceļu: “Autoceļa Alūksne–Kalniena–Gulbene grants segums lielākoties ir sliktā tehniskā stāvoklī, arī vidējā diennakts satiksmes intensitāte uz šī ceļa ir maza – 244 transporta vienības diennaktī. No tām kravas transports ir seši procenti. Valsts autoceļu sakārtošanas apjoms ik gadu ir atkarīgs no tā, cik daudz līdzekļu valsts autoceļu uzturēšanai tiek atvēlēti valsts budžetā. Ņemot vērā to, ka finansējums jau ilgus gadus nav pietiekams, lai veiktu visus nepieciešamos būvniecības un remonta darbus, tie tiek plānoti prioritārā secībā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un ceļa tehnisko stāvokli. Proti, jo vairāk cilvēku ceļu izmanto un jo sliktākā ir tā tehniskā kvalitāte, jo drīzāk tiek plānoti tā remontdarbi, tādā veidā nodrošinot labākus braukšanas apstākļus iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam. Tiek ņemtas vērā arī plānošanas reģionu izvirzītās prioritātes. Līdz ar to šis autoceļš 2021. un 2022. gadā tiks uzturēts vien ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros.”