Var pieteikties vakcinācijai 11.decembrī Gulbenes slimnīcā

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 11.decembrī Gulbenē organizē vakcināciju pret Covid-19. Iepriekšēja pieteikšanās vietnē "Manavakcina.lv” vai pa bezmaksas tālruni 8989. Par to informē SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.

Būs pieejama “Pfizer-BioNTech” ražotā vakcīna "Comirnaty" no 12 līdz 25 gadu vecumam, “Spikevax” (“Moderna”) - no 26 gadu vecuma, “Janssen” vakcīna - no 18 gadu vecuma.

Balstvakcinācijas pakalpojuma process tiek organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām - papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām, balstvakcināciju nepieciešams saņemt visiem iedzīvotājiem no 40 gadu vecuma. Arī iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem var saņemt balstvakcināciju.

Tie, kas saņēmuši “AstraZeneca” vakcīnas, baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši 5 mēneši.

Tie, kas saņēmuši “Janssen” vakcīnu, baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt, ja pēc vakcīnas saņemšanas ir pagājušas 8 nedēļas.

Tie, kas saņēmuši mRNS vakcīnas (“Pfizer” un “Moderna”), baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši 6 mēneši.

Personām, kuras saņēmušas vienu “Janssen” vakcīnas devu un bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests, balstvakcinācija nepieciešama 6 mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas brīža - atkarībā no tā, kas bijis pēdējais.

Balstvakcinācija pret Covid-19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests.