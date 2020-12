Var pretendēt uz pabalstu, ja Covid-19 dēļ slēgts bērnudārzs vai skola

Ja Covid-19 dēļ slēgts bērnudārzs vai skola (runa par bērniem līdz 10 gadu vecumam; ja bērnam ir invaliditāte – līdz 18 gadiem) vai ja mācību darbs notiek attālināti, var saņemt valsts pabalstu.



Pabalstu var prasīt viens no bērna vecākiem (strādājošs), kuram pašam nav iespējams rūpes par bērniem mājās savienot ar attālinātu darbu. “Dzirkstelei” uz to norādījusi pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Kā zināms, šobrīd novadā saistībā ar Covid-19 līdz 4.janvārim Gulbenē ir slēgta pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”. Tātad šo bērnu ģimenēs viens no vecākiem, ja atbilst valstī noteiktajiem kritērijiem, var pretendēt uz valsts pabalstu.

Lai pieprasītu pabalstu, ar iesniegumu ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Jābūt darba devēja rakstiskam apliecinājumam par to, ka nav iespējams attālināts darbs. Nepieciešams bērna izglītības iestādes apliecinājums, ka iestāde slēgta vai ka bērna mācību process notiek attālināti. Pabalsts jāpieprasa desmit darbdienu laikā no dienas, kad slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai izglītības iestāde vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami.

Palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām sociāli apdrošināta persona var pieprasīt vienu reizi līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Šādu vienreizēju palīdzības pabalstu izmaksās 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.

Jaunais atbalsta veids noteikts ar likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” grozījumiem, kas stājas spēkā 28.novembrī.