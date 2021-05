Vārds deputāta kandidātam! Centralizācija novadā nav sevi attaisnojusi

Gulbenes novada pašvaldības izpildvarai ir vajadzīga decentralizācija. Jaunajam novada deputātu sasaukumam šis būtu jautājums, kas jārisina kardināli. Administrācijas pārstāvju koncentrēšanās vienā ēkā Gulbenē – tas nav attaisnojies. Nav gaidītā pienesuma. Grāmatveži saspiesti vienā ēkā, neveselīgā mikroklimatā, jūtas izrauti no savas dabiskās vides.

Centralizācija nozīmē kaut kā nostiprināšanu un kaut kā cita atmiršanu. Tā arī ir noticis mūsu novadā. Teorētiski vajadzēja būt efektam, bet galarezultāts man šķiet defektīvs. Lauki izmirst - to pateiks jebkurš. Pajautājiet paši! Lauki ir noplicināti, lauki paliek tukši. Attālinātā darba specifika, kuru mūsu novada pašvaldībā vēl paspilgtinājusi Covid-19 pandēmija, padarījusi vēl lielāku atsvešinātības sajūtu. Pašvaldība dzīvo savu dzīvi, novada iedzīvotāji – savu. Laukos cilvēki arvien mazāk paļaujas uz pašvaldību, tās darbiniekiem. Problēmas, kuras laukos agrāk saziņā ar pagasta pārvaldi varēja atrisināt dažu stundu laikā, tagad tiek risinātas vairākas dienas un – caur Gulbeni. Pagasta pārvaldē jau arī vairs gandrīz nav cilvēku - visi ir savilkti uz Gulbeni. Tika solīts, ka tā būs labāk. Bet vai ir? Dzīve pierāda pretējo.

Pagastu pārvaldēs līdz ar centralizāciju ir izmainījusies “asinsrite”. Tam ir jāmainās. Ir jāatdod atpakaļ tas, kas pienākas pagastiem.

Pašvaldībā mums ir jāmācās atzīt savu kļūdīšanos. Jāmācas par to atklāti runāt. Jāprot atvainoties saviem vēlētājiem, darbiniekiem, savstarpēji. Kļūdu atzīšana ir ceļš uz jaunu, labāku redzējumu un uz sadarbību. Vajadzētu lauzt stereotipus, kas mums traucē būt godīgiem, atklātiem un iekšēji brīviem. Jātiek ir reiz vaļā no savulaik Padomju Savienības uzspiestās mentalitātes skolas, kur katrs grib būt galvastiesu pārāks par citiem. Ja to nespēsim, mēs zaudēsim pat cilvēcības minimumu.