VDEĀVK atsāk klientu apkalpošanu klātienē arī Gulbenē, tomēr jāievēro vairāki nosacījumi

No 10.jūnija Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija (VDEĀVK) atsāk pieņemt apmeklētājus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Par to informē ziņu aģentūra "Leta". Klātienes pakalpojumi tiks sniegti katru darbdienu no pulksten 9.00 līdz 15.00 Rīgas apvienotajā nodaļā, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas un Valmieras nodaļās.

Vizīte jāpiesaka, iepriekš sazinoties pa telefonu ar nodaļu, ko cilvēks vēlas apmeklēt.

"Leta" informē, ka VDEĀVK aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klātienē klientu apkalpošanas centrus un iestādes. Tomēr, ja klātienes apmeklējums ir nepieciešams, lūdz pieteikt savu apmeklējuma laiku, iepriekš sazinoties ar iestādi telefoniski. Bez iepriekšēja pieraksta apmeklētāji iestādes telpās netiks ielaisti. Tāpat lūgums ierasties iestādē ne agrāk kā piecas minūtes pirms pieteiktā laika. Kopā ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments - pase vai eID karte. Iestādes telpās jālieto sava pildspalva, sejas un mutes aizsargs, kas var būt gan pirkta sejas maska, respirators, gan pašu sarūpēta šalle, lakats vai izgatavota maska.