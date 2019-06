Vecgulbenes muižas pils parkā lūdz staigāt tikai pa takām

Kāda gulbeniete apvainojusies uz Pils parka un Vecgulbenes viesu nama saimnieku Ainaru Melderu, kurš viņai esot aizrādījis nemīdīt zāli parkā. Vai tiešām iedzīvotājiem būšot liegts staigāt pa parku – viņa jautā “Dzirkstelei”.



A.Melders atbild: “Kundze brauca ar divriteni. Es tikai pabrīdināju, ka jābrauc pa speciāli veidotajiem celiņiem. Ne visi iedzīvotāji to ievēro. Parkā ir iestādīti jauni kociņi. Cilvēki neņem to vēra un iet cauri stādījumiem. Izplēsta tūja. Žēl arī iestādīto smiltsērkšķu. Var taču apiet un apbraukt riņķī! Nav tā, ka pa parku nedrīkst staigāt. Man patīk, ka tur uzturas māmiņas ar bērnu ratiņiem, ka cilvēki tur sporto. Varētu nestaigāt ar suņiem - nepatīk, ka nesavāc aiz saviem dzīvniekiem. Nepatīk dzērāji vai citu apreibinošu vielu lietotāji, ja viņi uzturas parkā. Galvenais – vajag ievērot pieklājību! Klāt jau nevienam nestāvu un pakaļ nestaigāju. Brīdinājuma zīmes un norādes ir izliktas. Arī par to, ka ir bīstami ložņāt Baltajā pilī!”