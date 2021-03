Pirmajā dienā 17.martā, kad partiju pārstāvji varēja piereģistrēt savu deputātu kandidātu sarakstus Gulbenes novada domes 5.jūnija vēlēšanām, neviens šo iespēju vēl neizmantoja. Arī otrajā komisijas dežūras dienā, kas bija sestdien, 20.martā, viss bija bez izmaiņām. “Dzirkstele” to noskaidroja novada vēlēšanu komisijā.

“Šobrīd ir saņemts tikai viens pieteikums deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai trešdienā, 24.martā,” “Dzirkstelei” saka novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča. Viņa stāsta, ka arī jautāts komisijai tiekot minimāli. Neesot arī nojausmas, cik kopumā sarakstus ar deputātu kandidātiem partijas iesniegs. Kad izglītojošu semināru rīkoja Centrālā vēlēšanu komisija, tam attālināti pieslēgušies daudzi novada cilvēki, taču arī tas ne par ko neliecinot. Uz jautājumu, vai ir riski, ja partijas pārstāvji nolemj savus sarakstus ar deputātu kandidātiem iesniegt pēdējā brīdī, jo var rasties, piemēram, tehniskas problēmas, S.Mickeviča atbild: “Droši vien. Bet, ja ir pieredze informācijas ievadīšanā sistēmās, tad lielām problēmām nevajadzētu būt. Ja dara to pirmoreiz, tad iespējams. Tiem, kuri deputātu kandidātu sarakstus ir gatavojuši vairākkārt, droši vien tā pieredze jau ir.”

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti jāiesniedz rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā. Piekļuves tiesības lietojumprogrammai no 1.marta piešķir novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz deputātu kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu. Pašvaldībai ir jāiesniedz arī drošības nauda - 15 eiro par katru deputāta kandidātu.

Šonedēļ novada vēlēšanu komisija vēl gaidīs deputātu kandidātu sarakstu pieteicējus sestdien no pulksten 10.00 četras stundas. Nākamnedēļ šāda iespēja tiks piedāvāta četras stundas pirmdien un trešdien no pulksten 15.00 un piektdien no pulksten 10.00. Vēlēšanu komisija strādās četras stundas arī 30.martā no pulksten 15.00, 1. un 3.aprīlī no pulksten 10.00 un 6.aprīlī no pulksten 14.00.

Novada vēlēšanu komisijas šobrīd ir palikusi nepilnā sastāvā, jo viena šīs komisijas locekle - Iveta Zvaigzne - ir lūgusi atbrīvot viņu no darba pienākumu pildīšanas. Iesniegums pašvaldībā no viņas ir saņemts 2.martā. Šāda informācija izskanēja novada domes 18.marta finanšu komitejas sēdē. Pašvaldība plāno steidzami izsludināt novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu no 1. līdz 14.aprīlim. Par to deputātiem būs jābalso novada domes 25.marta sēdē. Novada vēlēšanu komisijā pašlaik ir sešas locekles: Sintija Gineviča, Gunita Zvirgzdiņa, Laima Priedeslaipa, Inese Ondrupe, Karīna Kalniņa un S.Mickeviča. Šāds sastāvs ir bijis apstiprināts ar novada domes 2017.gada 31.augusta un 2019.gada 31.oktobra domes sēdēs lēmumu.