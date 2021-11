Vēl neatklāj, kāds būs iespaidīgais vides objekts Gulbenē

Rūpējoties par svētku noskaņas radīšanu, Gulbene pamazām tiek ietērpta Ziemassvētku rotā, un šogad rotājumos dominēs silti - auksti baltie toņi.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica “Dzirkstelei” stāsta, ka Ziemassvētku rotājumi tiek gatavoti visu šo nedēļu, un to izvietošanu, sākot no rotācijas apļa, uzsāka no 25.novembra. “Īpaši tiks izrotāts rotācijas aplis, Gulbīšu parks, Spārītes parks un centrālais skvērs, kurā šogad tiks izvietots speciāli Gulbenei gatavots iespaidīgs vides objekts. Kas tieši tas būs? To vēl šobrīd paturēsim noslēpumā. Šogad rotājumos dominēs silti - auksti baltie toņi, lai ieturētu vienotu stilu un harmonētu ar plānoto noformējumu centrālajā skvērā,” saka G.Krevica.

Savukārt egle tiks iedegta centrālajā skvērā 5.decembrī. Dienas gaitā no pulksten 11.00 skvērā plānotas dažādas muzikālas un svētku noskaņu raisošas aktivitātes, kas turpināsies līdz pulksten 15.00, kad Gulbenes kultūras centrā koncertēs pianists Rihards Plešanovs. Savukārt, iestājoties tumsai, arī iemirdzēsies svētku egle.