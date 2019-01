Vēlas atgriezties pie izskaustā jēdziena “prēmija”

Pret deputātu pretestību pagaidām atduras Gulbenes novada pašvaldības administrācijas darbinieku centieni izdabūt cauri grozījumus atlīdzības nolikumā, kas paredz – prēmijas turpmāk varēs piešķirt pašvaldībā gan amatpersonām, gan ierindas darbiniekiem. Līdz šim ir praktizētas tikai dažāda veida piemaksas, pabalsti vai naudas balvas.

Doma ir, ka jēdziens “prēmijas” turpmāk attieksies ne tikai uz administrāciju, bet arī uz pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Asa diskusija par šiem iecerētajiem jauninājumiem jau esošajā atlīdzības nolikumā izvērsās 20.decembra finanšu komitejas sēdē. Tika nolemts pagaidām ar prēmiju ieviešanu pašvaldībā vēl nesteigties. Pie diskusijas par šo tēmu deputāti atgriezīsies 3.janvārī, kopā sapulcējoties slēgtā sanāksmē pēc oficiālā darba laika – pulksten 17.00.

Izskanējušais piedāvājums bija, ka prēmija varētu tikt izmaksāta reizi gadā un tās apmērs būtu atkarīgs no katra pašvaldības darbinieka veikuma novērtējuma. Piemēram, ja vērtējums ir 8,5 līdz 10 balles, izmaksājama būtu prēmija 40 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas vai mēneša vidējās izpeļņas; ja vērtējums ir 6,5 līdz 8,4 balles – 30 procentu prēmija; ja vērtējums ir 5 līdz 6,4 balles – 20 procentu prēmija. Piedāvāts gan tikai, ka prēmiju izmaksai drīkstēs izmantot ne vairāk kā 10 procentus no pašvaldības budžeta sadaļas, kas paredzēta tieši atalgojumam. Paredzams, ka rīkojumu par izpilddirektores prēmēšanu varēs parakstīt domes priekšsēdētājs, bet par pašvaldības iestāžu vadītāju prēmēšanu – izpilddirektore. Savukārt rīkojumu par pašvaldības iestāžu darbinieku prēmēšanu pieņems katras konkrētās iestādes vadītājs.



Deputāts Anatolijs Savickis iebilda, vai ir aprēķināts, kādu ietekmi tas var atstāt uz pašvaldības budžetu. Viņš arī akcentēja, ka vairāk nekā 80 procentiem pašvaldības darbinieku vērtējums ir ļoti augsts. Vai tas nozīmē, ka visi būtu pelnījuši pašu lielāko prēmiju?

Deputāts Normunds Mazūrs piedāvāja, ka par izcilu darbu varētu maksāt prēmiju pat 50 procentu apmērā no darbinieka mēnešalgas.



Deputāts Andris Vējiņš sacīja, ka 20 procentu prēmija faktiski, kā izriet no šobrīd piedāvātajiem nolikuma grozījumiem, ir prēmija viduvējībām. Viņš uzskata, ka pašvaldībai jābūt orientētai pieņemt darbā pašus labākos speciālistus un motivēt viņus ar darba tirgum atbilstošu atalgojumu.

“Prēmijas būtība pati par sevi ir atlīdzība par vairāk nekā labi izdarītu darbu. Tātad par ļoti labu darbu vai par izcilu darbu,” viņš teica.



Tajā pašā laikā A.Vējiņš pauda, ka 50 procentu prēmija tomēr būtu par augstu, bet 20 procentu prēmija vispār nebūtu jāparedz. Tālāk deputāti sāka daudz un plaši diskutēt par pašvaldības darbinieku izvērtēšanas kritērijiem, par to, vai jaunie darbinieki ir liekami vienos svaru kausos ar ilggadējiem, labiem un pieredzējušiem.



Pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone pauda, ka šajos jautājumos vienmēr pastāvēs subjektivitātes moments. A.Vējiņš norādīja, ka tas ir izpilddirektores darba jautājums.



G.Švika sacīja, ka administrācijā ir speciālists, kurš nodarbojas ar šiem jautājumiem, ar to, visticamāk, domādama vecāko personāla speciālisti Daigu Muktupāvelu. Viņa arī akcentēja, ka nepieciešamība veikt grozījumus pašvaldības darbinieku atlīdzības nolikumā ir saskaņota ar arodbiedrību, kuras biedri ir daudzi pašvaldības darbinieki.



G.Švika arī kā aizstāvēdamās teica, ka pašvaldībā ir patiešām labi darbinieki, jo te valda augstas prasības. Viņai piebalsoja deputāts Stanislavs Gžibovskis, kurš atgādināja, ka pašvaldībā taču tiek rīkotas pretendentu atlases.





Svarīgi

◆ “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” ir spēkā kopš 2016.gada 29.decembra. Tajā nav paredzēta prēmiju piešķiršana.

◆ Latviešu literārās valodas vārdnīcā jēdzienam “prēmija” ir divi skaidrojumi: 1) apbalvojums (naudas vai kādas lietas veidā), ko piešķir par kādiem nopelniem, par izcilu darbu; 2) piemaksa pie regulārās algas.