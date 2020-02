Velēnas baznīcai altārdaļas jumtu vajag atjaunot

Velēnas evaņģēliski luteriskā draudze lūdz pašvaldībai nodrošināt līdzfinansējumu sabiedriska labuma projekta “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana” īstenošanai.

Jautājums par finansējuma piešķiršanu tika skatīts Gulbenes novada domes finanšu komitejas sēdē. Draudzes priekšniece Laila Uiska klātesošos sēdē informēja, ka baznīca ir ļoti labi saglabājusies, līdz šim nav bijuši nopietni remonti, bet altārdaļā no jumta “stipra lietus gadījumā tek iekšā, līdz ar to sāk bojāties iekšpuse”. Lai nebūtu nākotnē nepieciešami ļoti nopietni remonti, ir izdevies uzrakstīt projektu, kuru ir atbalstījusi biedrība “Sateka”.

Draudze plāno atjaunot baznīcas altārdaļas jumtu, lai nodrošinātu Velēnas evaņģēliski luteriskās baznīcas, kas ir valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis, saglabāšanu, nodrošinot pieejamību sabiedrībai un tūristiem. Plānotie darbi ir saskaņoti Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.

L.Uiska norādīja, ka jau drīzumā sāksies šī jumta atjaunošana. “Caur projektu mēs ieguvām 25 000 eiro finansējumu, bet 10 procentus lūgums līdzfinansēt pašvaldībai. Tā draudzei ir liela summa. Mums ir liels tūristu pieplūdums, notiek kāzas,” teica L.Uiska.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 25 000 eiro, no tām 90 procenti jeb 22 500 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums. Finanšu komitejas sēdē deputāti atbalstīja draudzes lūgumu un nolēma nodrošināt 10 procentu līdzfinansējumu- 2500 eiro. Lēmuma projekts tiks izskatīts Gulbenes novada domes sēdē.