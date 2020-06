VID var sodīt valsts amatpersonu par ienākumu nedeklarēšanu

Vairāki Gulbenes novada pašvaldības darbinieki, kuri ir valsts amatpersonas, joprojām nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ienākumu deklarācijas par 2019.gadu vai arī dienests tās nav publiskojis. Ja valsts amatpersona kavējas to izdarīt termiņā, kādas sankcijas var sekot no VID puses? Varbūt valsts amatpersona var samaksāt soda naudu un savu ienākumu deklarāciju nekad nepubliskot?

VID Sabiedrisko attiecību daļa skaidro: “Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 26.panta sestajā daļā noteikts, ka Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministru, īpašu uzdevumu ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijās norādītos datus publisko ne vēlāk kā mēneša laikā, bet pārējo valsts amatpersonu deklarācijās norādītos datus ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc to iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam. Taču valsts amatpersonas savu deklarāciju drīkst precizēt. To var izdarīt ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā. Tas nozīmē, ka amatpersonām ir tiesības precizēt jau iesniegtas deklarācijas, piemēram, papildinot informāciju un pamatojot veiktos precizējumus. Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27 pantu. Valsts amatpersonai var uzlikt naudas sodu līdz 350 eiro. Piemērotais administratīvais sods neizslēdz nepieciešamību iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju.”