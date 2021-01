Vidzemes rajona tiesā Madonā turpina iztiesāt lietu divu cilvēku piekaušanā līdz nāvei

Vidzemes rajona tiesā Madonā 22.janvārī atklātā tiesas sēdē turpināsies krimināllietas izskatīšana 1954.gadā dzimuša gulbenieša apsūdzībā par nāvējošu traumu nodarīšanu saviem paziņām pirms pusotra gada – liecina tiesu portālā publiskotā informācija.

Interesi par tiesvedības gaitu un to, kad varētu sagaidīt spriedumu lietā, “Dzirkstelei” pauduši vairāki interesenti. Viņi pauda neapmierinātību, ka apsūdzētais vīrietis šobrīd ir uz brīvām kājām.

Tiesu portālā pieejamā informācija liecina, ka minētā lieta izskatīšanai Vidzemes rajona tiesā Madonā ir saņemta pagājušā gada 11.martā. Tiesneses Ilzes Lazdiņas vadībā lieta pirmajā tiesu instancē ir sākta skatīt pagājušā gada 15.maijā, taču tika pārtraukta. Tālāk tiesas sēdes bijušas nozīmētas, taču tikušas pārtrauktas 9.septembrī, 16.septembrī un 22.oktobrī. 12.novembrī un 15.decembrī paredzētās tiesas sēdes tika atliktas.

Pirmajā tiesas sēdē apsūdzētais sacīja, ka savu vainu pilnībā atzīst. Tāpat atzīst arī pieteiktās materiālās pretenzijas saistībā ar abu bojā gājušo bēru izdevumiem un viņu piederīgajiem sniegto juridisko palīdzību un atbalstu no Juridiskās palīdzības administrācijas. Taču apsūdzētais neatzīst morālā kaitējuma kompensāciju 70 000 eiro apmērā, kuru tiesā ir pieteikusi mirušā 1969.gadā dzimušā vīrieša māte.

Jau vēstīts, ka šajā krimināllietā runa ir par asiņainiem notikumiem, kas Gulbenes centrā, O.Kalpaka ielā, kādā privātā dārzā risinājās 2019.gada 17.maijā. Trīs vīru kopīga miermīlīga pasēdēšana dārzā negaidīti beidzās ar kautiņu alkohola reibumā un divu iesaistīto nāvi. Notikuma vietā mira 1961.gadā dzimis vīrietis, bet vēlāk slimnīcā – 1969.gadā dzimis vīrietis. Šos divus līdz nāvei piekāva trešais no kompānijas – 1954.gadā dzimis vīrietis. Viņš ir apsūdzēts par tīšu smagu miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu divu cietušo nāvei. Likums par to paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trīs gadiem vai bez tās.

Sākotnēji viena no versijām bija, ka konflikts izcēlies, vīriešiem sastrīdoties par tobrīd gaidāmo hokeja maču starp Latvijas un Krievijas komandām pasaules čempionātā.

Uzsverams, ka sakarā ar Covid-19 pandēmiju Latvijā tiesās šobrīd lietas iespēju robežās skata rakstveidā vai attālināti. “Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, tad: atrodoties tiesas telpās, personas lieto mutes un deguna aizsegu; starp personām tiesas zālē un ārpus tiesas zāles nodrošināma nepieciešamā fiziskā distance, marķējot sēdvietas un izvietojot distancei atbilstošas norādes, piemēram, uz telpas grīdas; nodrošināma telpas virsmu dezinficēšana un veicami citi piesardzības pasākumi (vēdināmas telpas u.c.),” teikts tiesu portālā.