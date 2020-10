Viens no lielajiem ieguvumiem mācībās "Zobens 2020" - labi sagatavoti komandieri

Noslēdzoties gada lielākajām Zemessardzes mācībām “Zobens 2020”, Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Ģirts Pintāns atzīst, ka visi bataljona karavīri un zemessargi godam veica savus uzdevumus un mācību laikā ir iegūtas atziņas, kas nākotnē arvien palīdzēs uzlabot darbu valsts un sabiedrības aizsardzībā.

Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās no 25. līdz 27.septembrim vairāk nekā tūkstotis Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes zemessargu un karavīru veica patrulēšanu un reidus, ierīkoja slēpņus, patruļbāzes, novērošanas posteņus, izvērsa mobilos cietušo aprūpes centrus un veica daudzus citus uzdevumus.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija taktiskais vingrinājums ar imitētu kauju apdzīvotās vietās. Zemessardzes 25. kājnieku bataljona mācību izpildei nokomplektētā rota to veica iepriekš saskaņotā vietā – Apes novadā. Caur visiem uzdevumiem tika pārbaudīta brigādes vienību spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma scenārija ietvaros.

“Līdz šīm mācībām bija ilgstošs sagatavošanās process ar dažādām nodarbībām nedēļas nogalēs. Šobrīd ir sajūta, ka esam paveikuši ļoti labu darbu, un visi zemessargi, kas bija uz šīm mācībām, ja vien būtu tāda nepieciešamība, būtu gatavi pildīt uzdevumus valsts aizsardzībai,” atzinīgi vērtē rotas komandiere virsleitnante Kristīne Vītoliņa.

Bataljona komandieris Ģ.Pintāns arī apstiprina, ka intensīvā gatavošanās devusi labus rezultātus. “Pirms tam apmācībās mēs vairākas reizes īstenojām līdzīgus scenārijus, kādi bija šajās mācībās. Tas deva rezultātus, un var teikt, ka eksāmens ir nokārtots. Mācību dalībnieki savu darbu paveica ļoti labi. Viens no lielajiem ieguvumiem ir labi sagatavoti nodaļu komandieri, kuri parādīja savu darbu,” stāsta Ģ.Pintāns.

Mācības norisinājās Alūksnes, Apes, Valkas, Smiltenes, Strenču, Beverīnas un Gulbenes novados. Ģ.Pintāns izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem un institūcijām, kas saskaņoja vietas, kur varēja atrasties mācību dalībnieki.

“Īpašs paldies iedzīvotājiem, kas iesaistījās mācību aktīvajā fāzē. Iepriekš bija dota informācija par nepieciešamību ziņot, ja redz pretinieku. Iedzīvotāji patiešām bija aktīvi un zvanīja, sniedza informāciju par pretinieka atrašanās vietām,” stāsta bataljona komandieris.

Mācību laikā nosacītā pretinieka lomā darbojās gan Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, gan Igaunijas brīvprātīgās Aizsardzības līgas dalībnieki.

Mācības noslēdzās svētdien Strenču novada Sedā, kur iedzīvotājiem bija iespēja apskatīt militāro ekipējumu un tehniku un svinīgajā ceremonijā plecu pie pleca stāvēja pieredzes bagātie un arī jaunie zemessargi.

Evita Indriksone no Stāmerienas un Reinis Grāvers no Lubānas Zemessardzei pievienojās šovasar, šīs viņiem bija pirmās tāda līmeņa mācības. “Man kā jaunajam zemessargam šīs mācības ir jauns dzīves posms. Ieguvu nepieciešamās prasmes, lai pilnvērtīgāk spētu veikt kolektīvo uzdevumu izpildi. Galvenais - iemācīties sastrādāties komandā, paļauties uz otru. Viens neesi karotājs, tikai strādājot kopā, mūsos ir spēks,” atzīst E.Indriksone. Viņa novērtē, ka ir iespējas turpināt būt kopā ar profesionāliem un pieredzes bagātiem Zemessardzes pārstāvjiem.

“Esot mežā savās pozīcijās, klausoties komandieru pavēles, dzirdot mācību laikā radīto ieroču troksni - tas viss dod tik lielu iekšējo adrenalīnu, spēju noticēt sev un arī drosmi! Tu nespēj sagaidīt jau nākamās mācības, lai atkal atrastos turpat kopā ar savu komandu,” saka E.Indriksone.

“Mani uzdevumi pirmajā dienā bija slēpņa veidošana, gaidījām pretinieku. Pēc tam nācās arī atkarot savas pozīcijas. Bija ļoti interesanti un patika, ka komandējošais sastāvs visu skaidri izstāstīja, kas jādara. Tā bija laba pieredze šajās dienās. Es noteikti savu dzīvi vēlos saistīt ar militāro karjeru,” stāsta R.Grāvers, kurš šobrīd pievienojies 25. kājnieku bataljonam. Viņš atzīst, ja kādreiz pienāktu “X stunda”, tad viņš zinātu, kā aizstāvēt Latviju.