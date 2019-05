oh

Visu cieņu Diānai, kura vienīgā visā pilsētā ievēroja pirmo krīzes pārvaldības noteikumu - informēt cilvēkus par to kas notiek. Gulbenes novadam pilns ar visādiem speciālistiem, bet iestājoties reālai krīzei (kaut nelielai, bet tomēr) pilnīgs klusums gan twiteros, gan citos sakaru kanālos. Ko no tā var secināt - apziņošana un rīzes vadība ir pilnīgi nekāda. Interesanti, kas notiktu ja beigtos elektrība, līdz ar to ūdens padeve, sakari u.t.t. Arī ierautu galvu plecos un pamestu cilvēkus Dieva ziņā? Par to mēs jums algu nemaksājam!

pirms 12 minutēm, 2019.05.05 13:01