Visi vilciena reisi maršrutā Rīga–Gulbene tiks izpildīti visu gadu

Sabiedriskā transporta padome 17.septembrī lēma, ka vilciena maršrutā Rīga–Gulbene reiss, kas Rīgā sestdienās tiek uzsākts pulksten 8.01 un Gulbenē – pulksten 18.11, tiks nodrošināts visu gadu (līdz šim abiem reisiem tika noteikta sezonalitāte vasaras periodā). Par to informē VSIA “Autotransporta direkcija”sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

“Kopš 2021.gada 1.jūnija maršrutā Rīga–Gulbene nedēļas nogalēs tiek nodrošināti pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. Sākotnēji reiss, kas Rīgā sestdienās tiek uzsākts pulksten 8.01, bet Gulbenē – pulksten 18.11, bija sezonāls un tika izpildīts no 1.jūnija līdz 26.septembrim, bet, izvērtējot pasažieru skaitu abos reisos, tika pieņemts lēmums tos nodrošināt visu gadu. Līdz šim vidējais pārvadāto pasažieru skaits reisā no Rīgas līdz Gulbenei bija 75 pasažieri, bet no Gulbenes līdz Rīgai – 73; atsevišķos reisos pasažieru skaits sasniedza līdz pat 150. Ņemot vērā, ka ziemas periodā gaidāms pasažieru skaita samazinājums, plānots, ka nākamā gada jūlijā jautājums tiks skatīts atkārtoti. Vilciens, kas no Rīgas piektdienās izbrauc pulksten 19.01 un svētdienās – pulksten 12.01, bet no Gulbenes sestdienās – pulksten 6.43 un svētdienās – pulksten 15.45, arī turpmāk kursēs visu gadu,” saka L.Pelčere.