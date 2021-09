Visus kokus pie Skolas ielas dīķa Gulbenē nelikvidēs

“Gulbenē Skolas ielas kvartālā starp mājām 5/8 un 5/9 turpinās remontdarbi, dīķim nolaists ūdens, tiek tīrīts dīķis un izrauti arī koki pie tā. Vai paredzēts visus kokus ap dīķi likvidēt? Kad to sakops? Vai vecais asfalts uz ziemu tiks noņemts un ieklāts jaunais?” jautā Skolas ielas iedzīvotāja Inese.



Atbild Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica: “Visus kokus pie dīķa nav plānots izņemt. Vairāki no kokiem bija satrupējuši. Ja neveiktu apkārt dīķim esošo koku izņemšanu, tad būtu bezjēdzīga dīķa tīrīšana. Daži no kokiem draudēja tuvākajā laikā iekrist dīķī. Kad liekais ūdens no dīķa tīrīšanas rezultātā izņemtās zemes un dūņām būs notecējis, tās aizvāks un apkārtne tiks sakopta. Runājot par vecā asfalta seguma noņemšanu un jaunā ieklāšanu, protams, ka lielā mērā tas būs atkarīgs no laikapstākļiem. Vēl ir jāpagūst sakārtot pazemes komunikācijas un kanalizāciju. Visticamāk, ka līdz ziemai tiks sakārtota ceļa seguma pamatne, bet asfalta segums tiks ieklāts nākamajā būvniecības sezonā.”



“Dzirkstele” jau rakstīja, ka Gulbenes novada pašvaldība paredzējusi projekta laikā pārbūvēt brauktuves aptuveni 950 metru garumā gar deviņām mājām Skolas ielā, izbūvēt 231 stāvvietu, pārbūvēt un arī no jauna izbūvēt uz pašvaldības īpašumā esošās zemes gājēju ietves un veloceliņu, ierīkot apgaismojumu, sakārtot celiņu ap dīķi un arī pašu dīķis, izbūvēt ūdensapgādes, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklus, atjaunot un paplašināt bērnu rotaļlaukumus, trīs vietās izveidot pazemes atkritumu urnas šķirotajiem atkritumiem, kā arī veikt labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus.