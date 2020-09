Šajā gadā Gulbenes novada pašvaldība kā pirmā Latvijā aktivizēja jaunu pašvaldības-iedzīvotāju sadarbības formu, kuras ietvaros ikvienam iedzīvotājam bija iespēja pieteikt savas idejas konkursā par publiski pieejamas un sabiedriski nozīmīgas vides veidošanu novadā. Konkursā iesniegtie projekta pieteikumi ir izvērtēti. 36 no 45 iesniegtajām iecerēm, kā uzlabot vai labiekārtot kādu vietu un objektu mūsu novadā, ir izvirzītas tālāk balsošanai.

Visvairāk projektu pieteikumi tika saņemti no Gulbenes (15), Jaungulbenes (8) pagasta un Tirzas (5) pagasta. Balsot par sev tīkamāko ideju varēs no 5.oktobra balsošanas platformā balso.gulbene.lv. Trīs nedēļas ikviens novada iedzīvotājs, kas sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu varēs piedalīties balsošanā. Projektus, kas pēc šī laika būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties paredzētajā budžetā. Vienam projektam tas ir 20 000 eiro.

“Visi projektu pieteikumi tiks publicēti, nodrošinot iespēju visiem iepazīties ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem – gan apstiprinātajiem, gan noraidītajiem,” informē Gulbenes novada pašvaldības Projektu vadītāja Zane Pūcīte.

“Iedzīvotāju aktivitāte vērtējama ļoti pozitīvi, jo projektu pieteikumus saņēmām gan no pilsētas, gan no visiem 13 novada pagastiem,” tā “Dzirkstelei” apliecina Z. Pūcīte. Viņa uzsver, ka atzinīgi vērtējama ir novada iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība novada attīstībā. Caur šo konkursu ir stimulēta arī pašvaldības un sabiedrības savstarpējā sadarbība. Viņa norāda, ka lielākā daļa no idejām sakrīt ar pašvaldības attīstības redzējumu un plāniem.

“Konkursa nolikums noteica, ka projekta realizēšanas vietai jābūt visai sabiedrībai pieejamai un publiskā lietošanā esošai, kā arī projektam jābūt saistītam ar infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša vērtība, tādēļ balsošanai tika virzīti projekti, kas atbilda kritērijiem un būs pieejami katram novada iedzīvotājam,” uzsver Z.Pūcīte.