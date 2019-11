Zemessardzes 25.kājnieku bataljona karavīru un zemessargu aktivitātes Lāčplēša dienā

Atzīmējot 100. gadadienu kopš Latvijas armijas uzvaras pār Bermonta karaspēku, Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes bataljoni visā Vidzemē piedalīsies vietējo novadu rīkotajos lāpu gājienos un, atsaucoties un vietējo skolu un bērnudārzu aicinājumiem, tiksies ar bērniem un jauniešiem, pastāstot par Zemessardzi un dodot iespēju aplūkot un pielaikot ekipējumu. Par to informē Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes Informācijas daļas priekšniece kapteine Ieva Karlsberga.

Zemessardzes 25.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi 11.novembrī piedalīsies lāpu gājienos un svinīgajos pasākumos Gulbenē, Madonā un Lubānā.

Turklāt Madonā plkst.19.00 svinīgā pasākuma laikā jaunie zemessargi dos zemessarga zvērestu. Lai iepazīstinātu jauniešus ar dienesta iespējām Zemessardzē, bataljona zemessargi vadīs lekciju un demonstrēs ekipējumu Lizuma vidusskolā, bet 12.novembrī Dzelzavas internātpamatskolā papildus lekcijai jaunieši piedalīsies zemessargu organizētās sporta aktivitātēs un ierindas apmācībā.

Savukārt 13.novembrī tādas pašas aktivitātes notiks Madonas vidusskolā un 15.novembrī Kusas pamatskolā.

14.novembrī Gulbīšu pamatskolā un Sveķu internātskolā jaunieši varēs piedalīties zemessargu sagatavotajās sporta aktivitātēs.

Zemessardze aicina iedzīvotājus piedalīties piemiņas pasākumos un kopīgi atcerēties Brīvības cīņas, godināt kritušos karavīrus, kā arī kopā ar karavīriem un zemessargiem svinēt Latvijas armijas gūtās uzvaras pirms 100 gadiem.

"Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki. Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi – “Par Latviju”. Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi. Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību – ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums. 11. augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu," stāsta I.Karlsberga.

Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku.