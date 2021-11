Zināms Gulbenes vieglatlētikas manēžas metu konkursa uzvarētājs

Ir noslēdzies metu konkurss vieglatlētikas manēžas izbūvei un teritorijas labiekārtošanai Gulbenes novada vidusskolas stadionā O.Kalpaka ielā 1A. Gulbenes novada pašvaldība informē, ka no četriem izvērtētajiem piedāvājumiem žūrija visaugstāko punktu skaitu piešķīra metam ar devīzi “Trīs, divi, viens”, kura autors ir SIA “ĒTER". Līdz ar to ir tapusi vīzija par to, kā Gulbenes sporta bāze varētu izskatīties nākotnē, tomēr pašvaldībā vēl būs jāpieņem lēmumi attiecībā uz šīs idejas īstenošanu un to, vai rīkot sarunu procedūru ar uzvarētāju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Izstrādātais mets piedāvā vieglatlētikas manēžas izbūvi vieglatlētikai, basketbolam, handbola, telpu futbolam, tenisam, volejbolam, kultūras pasākumu un konferenču norisei; viesnīcas un administrācijas ēku; āra hokeja halli; garderobes; inventāra noliktavas; pludmales volejbola un āra tenisa laukumus; aktīvās atpūtas zonu (bērnu laukums, āra trenažieri).

Meta iesniedzēju skaidrojošajā aprakstā norādīts: Gulbenes novietojums ziemeļaustrumu Vidzemē rada labus priekšnosacījumus potenciālai sporta infrastruktūras sinerģijai ar apkārtējo reģionu. Gulbenes vieglatlētikas manēža kopā ar rekonstruēto stadionu var iezīmēt pagrieziena punktu novada sporta attīstībā, piedāvājot vieglatlētu komandām izcilu sporta infrastruktūru visa gada garumā. Vieglatlētikas stadions ar 1508 skatītāju sēdvietām kopā ar World Athletics standartam atbilstošu vieglatlētikas manēžu kļūtu par nozīmīgu reģionālu vieglatlētikas centru, kurā var risināties starptautiska mēroga sacensības.

Godalgoto vietu ieguvēji un godalgu sadalījums:

1.vieta – mets ar devīzi “Trīs, divi, viens” autors SIA “ĒTER", godalga 5000 euro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 19 000 000 euro bez PVN.

Metu un tā skaidrojumu var aplūkot ŠEIT

2.vieta – mets ar devīzi “VENI VIDI VICI” autors SIA “Layout17”, godalga 2000 euro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 19 850 000 euro bez PVN.

Metu un tā skaidrojumu var aplūkot ŠEIT

3.vieta – mets ar devīzi “GM1” autors Arhitektu kompānija “Ivara Šļivkas birojs”, godalga 1000 euro. Orientējošās būvdarbu izmaksas – 17 200 000 euro bez PVN.

Metu un tā skaidrojumu var aplūkot ŠEIT

Iesniegtos metus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija gan pašvaldības speciālisti, gan arhitekti, gan sporta nozares pārstāvji.

Metu konkurss tika rīkots ar mērķi iegūt kvalitatīvas arhitektoniski un funkcionāli pārdomātas atbilstošas idejas, lai realizētu Gulbenes vieglatlētikas manēžas izbūvi, kas Gulbeni raksturotu kā Latvijas austrumu reģiona vieglatlētikas sporta veidu norises vietu, valsts un starptautiska mēroga vieglatlētikas sacensību centru, vienlaikus nodrošinot attīstītu pilsētvidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.