Ziņo, ja pie būrīša dzied strazds ar krāsainu gredzenu

Pavasaris nāk ar gājputnu atgriešanos, un viens no redzamākajiem gājputniem pie mums ir mājas strazds (Sturnus vulgaris), kas ligzdo būrīšos un koku dobumos. Pērn Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki uzsāka trīs gadu ilgu pētījumu par Latvijā ligzdojošo mājas strazdu migrācijām un ziemošanas vietām ar jauna veida tehnoloģiju – daudzfunkcionāliem ģeolokatoriem. Šī metode balstās uz mazu, apmēram 1,5 gramus smagu datu uztvērēju piestiprināšanu pieaugušam putnam, kas reģistrē dažādus parametrus (gaismas intensitāti, gaisa spiedienu, relatīvo paātrinājumu un gaisa temperatūru), pēc kuriem var spriest par putna atrašanās vietu un uzvedību ceļošanas un ziemošanas laikā. Šī metode balstās uz to, ka ģeolokators pētniekiem ir jāatgūst – tas datus nenoraida (noraidīšanas iespēja padarītu to pārāk smagu), bet tikai uzkrāj – lai iegūtu datus, zinātniekiem putns ir jānoķer otrreiz un uztvērējs jānoņem.



Viena no tikai divām pētījumu vietām bija Gulbenes novada Zeltalejā. Pētnieki, protams, pētījumu parauglaukumā arī šogad turpinās pētījumu, taču nav izslēgts, ka kāds mājas strazds varētu izvēlēties ligzdot citur, varbūt pat kaimiņu novados. Tādēļ ir ļoti liels lūgums ziņot Oskaram Keišam (e-pasts “oskars.keiss@lu.lv”, tālrunis 29236300) par novērotiem mājas strazdiem ar krāsainu gredzenu uz kājas – dzeltenu vai zilu. Pētnieki būs ļoti pateicīgi par katru šādu ziņojumu un vēl pateicīgāki, ja māju īpašnieki atļaus putnu sagūstīt, noņemt datu uztvērēju (ģeolokatoru) un putnu atkal atlaist brīvībā. Pētnieki pateicas brīvprātīgajiem palīgiem – Valtam Jaunzemim un Linardam Eglītim, kas palīdz lauka novērojumos Zeltalejā!