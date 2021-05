Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) ir politiskā apvienība, kuras darbībai Gulbenes novadā ir tradīcijas un vēsture.

Nav brīnums, ka puse no šā saraksta deputātu kandidātiem (9 no 18) ir startējuši arī 2017.gada Gulbenes novada domes vēlēšanās. Un tagad kandidē atkal.



Saraksta priekšgalā atrodas esošais novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs. Neviena cita deputāta, kurš šobrīd ir novada domē, jaunajā ZZS vēlēšanu sarakstā vairs nav. Trīs tagadējie ZZS deputāti – Gunārs Ciglis, Lāsma Gabdulļina, Guna Pūcīte – gaidāmajās vēlēšanās startē citu partiju sarakstos. Stanislavs Gžibovskis un Andris Vējiņš – vispār vairs nekandidē. Ar ko tas izskaidrojams?



“Dzirkstelei” uz šo jautājumu atbild Latvijas Zemnieku savienības ilggadējais biedrs, SIA “Arka” līdzīpašnieks Alvils Pētersons, kurš šajās vēlēšanās no ZZS kandidē ar 4. kārtas numuru: “Es to nesauktu par šķelšanos. Tās drīzāk varētu būt iekšējās ambīcijas. Protams, politikā arī notiek paaudžu maiņa. Pieredzējušo politiķu uzdevums ir rūpēties, lai šis process noritētu lēzeni un mierīgi. Bez tādiem lieliem lēcieniem. Lai neieskrietu lielos grāvjos ar “karstiem” solījumiem. Viss jau ir pareizi, ko partijas sola priekšvēlēšanu laikā. Bet ir jāizprot procesi. Jāsaprot, ka populistiskus solījumus nevar izpildīt. Mūsu partijas iekšienē ļoti bieži par daudziem jautājumiem ir dalījušies viedokļi. Bet nav jau māksla pacelt cepuri un aiziet. Māksla ir sarunāties, pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Starp citu, mūsu deputātu kandidātu sarakstā visi 18 cilvēki ir arī mūsu partijas biedri. Mūsu starpā valda demokrātiska iekšējā kārtība.”



“Pēc šīm pārmaiņām mēs kļuvām stiprāki kā komanda. Šo trīs gadu laikā tika veidota izpratne par katra biedra lomu, nozīmīgumu, vajadzībām un to, kādu reālu pienesumu mēs varētu dot Gulbenes novada iedzīvotājiem. Esam skaidri definējuši savas komandas mērķus. Mūsu komandā lēmumi tiek pieņemti kopā, apspriežoties un uzklausot,” “Dzirkstelei” saka Paula Leite-Berģe, SIA “Ridelo 33” (nekustamo īpašumu pārvaldīšana) valdes priekšsēdētāja, kura kandidē ar 2. kārtas numuru.

Sarakstā – arī Daumants Dreiškens

Gaidāmo novada domes vēlēšanu ZZS sarakstā ar 3. kārtas numuru startē novadnieks, olimpietis Daumants Dreiškens, kurš tagad ir Latvijas Bobsleja un skeletona federācija treneris. No ZZS saraksta viņš novada domes vēlēšanās ir startējis arī 2009.gadā, toreiz ar 10. kārtas numuru, bet netika ievēlēts. Kopš tā laika līdz pat šodienai D.Dreiškens ir Latvijas Zemnieku savienības biedrs. “Dzirkstelei” viņš stāsta – kandidēt šajās vēlēšanās ticis aicināts vairākkārt un ir piekritis šādi atbalstīt savējos.

D.Dreiškens saka: “Man ir vēlējums ne tikai ZZS, bet arī pārējo partiju pārstāvjiem. Tiem cilvēkiem, kuri tiks ievēlēti jaunās novada domes sastāvā. Veiksmīgi sadarboties! Iespējams, domē pārstāvniecība no partijām būs sadrumstalota. Bet, ja cilvēki spēs sastrādāties, kopā varēs darīt darbus un izdarīt. Galvenais, lai nesāktos “deķa vilkšana uz savu pusi”. Gribētos, lai visi deputāti strādātu iedzīvotāju vārdā. Un lai, strādājot domē, nebalsotu tikai “pret” tāpēc, ka ir opozīcijā.”



Starp ZZS deputātu kandidātiem ir trīs zemnieku saimniecību īpašnieki: ar 6. kārtas numuru Gints Gžibovskis – Galgauskas pagasta zemnieku saimniecības “Lācīši” īpašnieks; ar 12. kārtas numuru Aldis Tomass – Beļavas pagasta zemnieku saimniecības “Vecmeiši” īpašnieks; ar 16. kārtas numuru Ilva Šimone-Žvīgure – Jaungulbenes zemnieku saimniecības “Lauksaimniecības Skola 18” īpašniece. Visi viņi kandidē pirmoreiz.



Jaunajā deputātu kandidātu sarakstā ir iekļauti septiņi pašvaldības iestāžu darbinieki, starp kuriem ir arī viena iestādes vadītāja – Valērija Stībele, kura kandidē ar 11. kārtas numuru un kura vada novada jauniešu centru “Bāze”.

Trešajās vēlēšanās pēc kārtas ZZS uzticību ir apliecinājusi Gulbenes lauksaimnieku biedrības konsultante Mudīte Motivāne, kura šoreiz kandidē ar 7. kārtas numuru.

Uzskata sevi par reformu ieviesējiem

ZZS vadībā novada dome šā sasaukuma laikā ir bijusi reformu ieviesēja, saka N.Audzišs. “Esam vērsti uz attīstību, kas varbūt ne visiem patīk. Varbūt kādam gribas sēdēt uz vietas, lai viņu neviens netraucē,” viņš pauž. Reformu laikā esot jārēķinās, ka ieviesēji var arī “dabūt pa kaklu”. N.Audzišs saprot, ka izvērtēt paveikto varēs tikai ar laika distanci. To var teikt, piemēram, par pārmaiņām pašvaldības administrācijā – grāmatvedības centralizācijas pabeigšanu, jaunu pārvalžu izveidi, kaut gan visi šie procesi sabiedrībā ir pretrunīgi vērtēti. Laucinieki nav apmierināti ar pārmaiņām pagastu pārvaldēs, jo uzskata – tās ir kļuvušas noplicinātas. N.Audzišs saka – priekšā vēl komunikācijas nodaļas veidošana, lai uzlabotu pašvaldības darba caurspīdīgumu, informācijas nodošanu sabiedrībai. Arī šādas nodaļas izveidi sabiedrība vērtē ar bažām, jo atkal tiks izveidota viena liela alga jaunajam nodaļas vadītājam, kas varbūt būs ieguvums kādai personālijai, bet ne procesiem kopumā. Tāpat sabiedrība kritiski izsver Kultūras un Sporta pārvalžu izveides reālo ieguvumu. N.Audzišs vērtē, ka nākamajā sasaukumā spēkā stāsies jaunais Pašvaldību likums, kurā tiek akcentēta iedzīvotāju konsultatīvā pārstāvniecība pārvaldēs. N.Audzišs saka – ideja ir ļoti laba, svarīgi, lai atrastos aktīvi cilvēki.

A.Pētersons uzskata – ir par ko slavēt ZZS šajā sasaukumā, ir daudz paveiktā, arī novests līdz galam tas, kas nebija izdevies vairākus sasaukumus pēc kārtas. Piemēram, īstenota skolu reforma, kura “bija sāpīga” un “par kuru šodien daudzi strīdas, vai tas bija labi”. N.Audzišs tagad domā, ka vēl garākām bija jābūt sarunām ar sabiedrību, pirms novada dome balso par skolu slēgšanu. Tas, viņaprāt, cilvēkiem mazinātu sāpes, kuras, nenoliedzami, bija. A.Pētersons uzskata – ja situācija kļūs labvēlīga, “var ģimnāziju Gulbenei atgriezt atpakaļ”. Bet N.Audzišs domā, ka šobrīd esošais novada skolu tīkls ar vienu lielu vidusskolu Gulbenē ir viens no labākajiem modeļiem valstī. Viņš arī uzsver, ka esošā situācija novadā ir optimāla un vairāk neviena skola netiks slēgta. Skolas Rankā un Jaungulbenes pagasta Gulbītī esot jāattīsta. Tur būšot jāiegulda investīcijas. Sevišķi Rankā, kas ir novada vistālākais punkts un kur ir dažādu izglītības programmu piedāvājums. Ja tur būs mūsdienīga vide, būs vilkme uz šo vietu, saka N.Audzišs. Piebilzdams, ka Rankā būtu jāiegulda 6 līdz 7 miljoni eiro.



N.Audzišs piemin, ka viņa kā domes priekšsēdētāja laikā ir pabeigta SIA “Alba” pievienošana SIA “Gulbenes nami”. Novadā visa centralizētā ūdenssaimniecība ir nodota pašvaldības kapitālsabiedrības apsaimniekošanā. Procesā ir vienota ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa ieviešana, kad to apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. N.Audzišs norāda – šogad deputātiem būtu arī jāizlemj jautājums, kā turpmāk pilsētā tiks organizēta centrālā siltumapgāde. Pašvaldības līgumattiecības ar tagadējo pilsētas siltuma operatoru – SIA “Bioeninvest” – beigsies šajā sasaukumā. N.Audzišs domā, ka arī turpmāk Gulbenes siltumapgādei ir jābūt uzņēmēja rokās, jo tā var nodrošināt lētāku tarifu. Taču par to, kā būs, lems jaunās novada domes deputāti. N.Audzišs bilst, ka nav izslēgts, ka pašvaldība varētu iesaistīties kādā Eiropas Savienības fondu projektā, lai uzlabotu siltumapgādes infrastruktūru Gulbenē. Tas ir gadījumā, ja tikai pašvaldībām būs pieejamas šādas investīcijas. Pēc tam jaunizveidoto infrastruktūru ir iespējams nodot nomā siltuma operatoram.

Kas neizdevās tā, kā gribētos?

Pats personīgi A.Pētersons ne vienmēr ir piekritis novada domes un savas partijas nostādnei jautājumu risināšanā. Piemēram, viņš tāpat kā citi jaungulbenieši bija pret “Sila” pārdošanu. Savu viedokli viņš arī esot paudis. Lai arī grozīt domes deputātu vairākuma viedokli nav spēts, viņš tāpēc nav apvainojies un nav pametis ZZS. A.Pētersons skaidro – viņa dzīves pieredze māca, ka dzīvē nav tikai baltā un melnā krāsa. Arī N.Audzišs piekrīt, ka Jaungulbenes “Sila” jautājums viņa vadītās novada domes laikā ir uztverts vissāpīgāk. Tagad viņš saka – sabiedrība par vēlu sākusi protestēt. Tajā brīdī apturēt “Sila” pārdošanu vairs nebijis iespējams. Savukārt pašvaldības administrācijā iepriekš nebija radušās pat mazākās aizdomas, ka Jaungulbene būs pret “Sila” pārdošanu.

Taču gūta mācība. Potenciāli jūtīgi jautājumi, kas varētu skart plašas sabiedrības intereses, obligāti ir publiski jāizdiskutē – akcentē N.Audzišs

Gulbeniešu pretrunīgi vērtētā rotaļu megalaukuma izveide bijušajā lidlaukā Nākotnes ielā arī nav notikusi. N.Audzišs atklāj – ideja nav atmesta. Pašvaldības investīciju plānā šāda ideja ir ierakstīta. Viņš akcentē, ka šim ir jākļūst par augstas gatavības projektu. Pašvaldība to var realizēt, tiklīdz būs pieejama investīciju piesaiste šāda veida projektiem. “Pienāks diena, kad šī iecere obligāti tiks īstenota,” saka N.Audzišs. Viņš rotaļu laukumu redz kā Nākotnes ielas dzīvojamo māju masīvam piesaistītu skaistu aktīvās atpūtas vietu ar turpat netālu esošo lielo stadionu un vieglatlētikas manēžu, kuras tapšana arī jau ir iekustināta. N.Audzišs piebilst, ka manēža jau varēja būt uzcelta, bet diemžēl pirms diviem gadiem, pretendējot uz valsts atbalstu šim projektam, Gulbene “palika pirmā aiz strīpas”. “Iespējams, bija politisks iemesls,” komentē N.Audzišs.



Lai Gulbenei un novadam piesaistītu “izglītotas jaunās ģimenes”, N.Audzišs uzsver nepieciešamību pašvaldībai gādāt par mūsdienīgu dzīvojamo māju celtniecību. Pašlaik jautājums esot iestrēdzis Ekonomikas ministrijā, lai saprastu, kas būvēs šīs mājas un vai tiks piešķirta neatmaksājama naudas summa šādu māju celtniecībai. N.Audzišs un citu novadu pašvaldību vadītāji saprot, ka bez investīcijām ideja nav īstenojama. “Ja jauno, moderno dzīvokļu īres cenas reģionos būs tādas pašas kā Rīgā, nebūs īrnieku. Tātad ir vajadzīgs vismaz 30 procentu grants (nauda, kas tiek uzdāvināta) no visu izmaksu kopsummas,” saka N.Audzišs. Būvētāja varētu būt pašvaldības kapitālsabiedrība vai kāds cits uzņēmums, stāsta novada domes priekšsēdētājs. Viņš vizualizē jaunbūvētu daudzdzīvokļu un ģimenes māju kvartālu ar iespēju īrēt, nomāt, izpirkt dzīvokli vai mājokli. “Septiņos gados tas ir jāizdara,” uzsver N.Audzišs.

P.Leite-Berģe nosauc jautājumus, kuriem novadā steidzami būtu jāķeras klāt: “Pirmkārt, aktīvi meklēt piemērotāko vietu, apspriest ar iedzīvotājiem un izveidot tirgus laukumu Gulbenes pilsētā. Otrkārt, esošo daudzdzīvokļu māju renovācija un pilsētas vizuālā tēla uzlabošana. Jauna dzīvojamā fonda būvniecība. Treškārt, veidot interesantāku Gulbenes pilsētas identitāti, izzinot vēlmes un aktīvi iesaistot iedzīvotājus.”



Ja neievēlēs domē, atgriezīsies biznesā

Runājot par gaidāmajām vēlēšanām un to iznākuma prognozēm, N.Audzišs saka – ZZS uzstādījums ir “atdot sevi vēlētāju rokās un viss”. “Esmu gatavs uz jebkuru rezultātu, kuru vēlētāji pateiks. Ja būs jāstrādā domē, strādāšu. Darba tur ir pāri galvai. Un tas ir interesants darbs. Tā ir demokrātijas stunda. Komanda pašvaldības administrācijā ir gatava iet uz priekšu. Gulbenes novads turpinās attīstīties,” savas domas atklāj N.Audzišs. Viņš esot gatavs arī variantam, ka var netikt ievēlēts jaunās novada domes sastāvā. Tādā gadījumā N.Audzišs atgriezīšoties uzņēmējdarbības vidē.

A.Pētersons cer, ka ZZS gūs savu vēlētāju atbalstu arī šoreiz. “Es domāju, ka katram no sešu partiju deputātu kandidātu sarakstiem būs savi vēlētāji,” viņš rezumē. Tajā pašā laikā A.Pētersons neslēpj viedokli, ka “plaisa starp sabiedrību un pašvaldību pašlaik ir diezgan liela”. Iemeslu viņš saskata tur, ka pārāk mazs procents balsstiesīgo iedzīvotāju iet uz vēlēšanām. Bet tieši balsotāji nosaka to, kā visiem pārējiem dzīvot turpmākos četrus gadus – uzsver A.Pētersons. Viņš aicina iedzīvotājus iet uz vēlēšanām. Tajā pašā laikā A.Pētersons teic – nav iespējams prognozēt, kā Covid-19 pandēmija iespaidos vēlēšanu apmeklētību.

Pie šā sasaukuma labajiem darbiem A.Pētersons pieskaita Brīvības ielas rotācijas apli Gulbenē, kura izveide bija iesākta Andra Apinīša vadītās novada domes laikā un tika pabeigta N.Audziša vadībā.

A.Pētersons saka – rotācijas aplis “savas funkcijas pilda” un uz to “ir patīkami skatīties”. Viņš cer, ka jaunajā sasaukumā “izdosies vienoties ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par piebraucamās daļas sakārtošanu” pie Brīvības ielas.



N.Audzišs bilst – šogad izdevies panākt Eiropas Savienības fondu investīciju piesaisti 85 procentu apmērā, lai Lizumā īstenotu industriālā parka (noliktava ar biroja telpām) ideju. Bet 2020.gadā pašvaldība novadā ir realizējusi 67 projektus par vairākiem miljoniem eiro, atgādina N.Audzišs. Un tā esot bijis katru gadu. “Var jau domāt, ka veikums ir neredzams, sīks, bet tie ir sakārtotie ceļi, ielu posmi, apgaismojums. Ir izveidots sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”. Sakārtota Stāmerienas pils fasāde. Tagad ķeramies pie iekštelpām. Gulbenē ir sakārtots Spārītes parks pie Blaumaņa ielas, tapšanas stadijā ir parka sakārtošana ap Emzes dīķi,” stāsta N.Audzišs.







Daži solījumi “Zaļo un Zemnieku savienības” priekšvēlēšanu programmā 2021.gadā

● Tiks plānveidīgi un līdzsvaroti attīstīta gan pilsēta, gan 13 pagasti.

● Katram pagastam ir pārvaldes vadītājs. Par tādu kļūst pagasta iedzīvotājs ar saimnieka skatu un rūpi par cilvēkiem.

● Sadarbosimies ar “Latvijas Valsts ceļiem”, lai tuvākajā laikā atjaunotu ceļu posmus no Velēnas līdz Sinoles-Galgauskas krustojumam un ceļu Gulbene-Stari, tajā posmā nodrošinot arī izgaismotu gājēju un velo celiņu.

● Pilsētā 2 gadu laikā atjaunosim Brīvības un Vidus ielas asfalta segumu.

● Plānojam jaunu videi draudzīgu daudzdzīvokļu māju kvartālu.

● Jaundzimušo ģimenes atbalstam nodrošināsim 500 eiro par pirmo bērnu un papildus 100 eiro par katru nākamo, kā arī ieviesīsim Novada ģimenes karti.

● Visiem novadā deklarētajiem bērniem nodrošināsim vietas bērnudārzos.

● Aicinām partiju programmas uz 4 gadiem izvietot pašvaldības telpās redzamās vietās.





Daži solījumi no “Zaļo uz Zemnieku savienības” priekšvēlēšanu programmas 2017.gadā

● Izveidot atbildīgu un kompaktu novada pārvaldību.

● Pārskatīt funkcijas birokrātijas mazināšanai.

● Palielināt pārvalžu vadītāju atbildību, vienlaikus stiprinot viņu sadarbību ar nodaļu vadītājiem.

● Veicināt iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidi katrā pārvaldē.

● Rosināt skolās papildus veidot kvalitatīvas programmas ar augstu pievienoto vērtību (piem., programmēšana, dizains, robotika u.c.), tādējādi piesaistot arī citu novadu skolēnus.

● Atbalstīt jaunos speciālistus, piešķirot īres dzīvokli vai pašvaldības garantiju pirmā dzīvokļa vai mājas iegādei.

● Uzturēt informatīvo saikni ar ārzemēs dzīvojošajiem novada iedzīvotājiem.

● Sakopt novada teritorijā esošos pašvaldības objektus, paredzot graustu nojaukšanu.

Kandidātu sarakstā – esošais Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

Normunds Audzišs –

1.numurs Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) sarakstā, gatavojoties Gulbenes novada domes 5.jūnija vēlēšanām. 2017.gada vēlēšanās viņš ZZS sarakstā bija iekļauts ar 5. kārtas numuru un tika ievēlēts. Uzreiz N.Audzišs nekļuva par novada domes priekšsēdētāju, bet tikai pēc tam, kad deviņus mēnešus domi bija vadījis kolēģis, ZZS Gulbenes nodaļas toreizējais priekšsēdis Andris Vējiņš. Partijas iekšienē brieda neapmierinātība ar šo līderi, un 2018.gada 29.marta novada domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu A.Vējiņš tika atbrīvots no amata un viņa vietā ievēlēts N.Audzišs. Līdz ar šādām pārmaiņām dzīvē N.Audzišs 2018.gadā pārtrauca būt valdes loceklis četros uzņēmumos – kooperatīvajā sabiedrībā “Mūsmāju dārzeņi”, SIA “Dimdiņi”, SIA “Skrīveru saldumi” un SIA “Dimdiņi Agro” (saskaņā ar “Lursoft” datiem). Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija liecina, ka N.Audziša ienākumi pagājušajā gadā bija 39 102,44 eiro pirms nodokļu nomaksas. Uz deklarācijas iesniegšanas brīdi viņa parādsaistības bija 137 390,38 eiro. Savukārt aizdevis viņš bija 137 000 eiro. Bankā viņš bija uzkrājis 1486,80 eiro. N.Audzišs ir zemnieku saimniecības “Ziediņi” īpašnieks Lizuma pagastā.

N.Audzišs ir bijis Gulbenes novada domes deputāts visus iepriekšējos sasaukumus. 2013.gada vēlēšanās no centriskās partijas “Latvijas Zemnieku savienība” (LZS) viņš startēja ar 4. kārtas numuru. 2009.gadā viņš kandidēja no “LPP/LC” saraksta ar 3. numuru.

Kandidātu sarakstā – ar partiju un pašvaldību cieši saistīta personība

Alvils Pētersons –

gaidāmajās novada domes vēlēšanās ZZS sarakstā startē ar 4. kārtas numuru.

Viņš zināms kā sens minētās partijas Gulbenes nodaļas aktīvists. Šobrīd A.Pētersons darbojas Gulbenes lauksaimnieku biedrības izpildinstitūcijā, viņam pieder puse SIA “Arka” kapitāldaļu – liecina “Lursoft” dati. Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja publiskoto informāciju SIA “Arka” regulāri uzvarēja Gulbenes novada pašvaldības izsludinātajos publiskajos iepirkumos laika posmā no 2010. līdz 2017.gada beigām. Tā bija gan pārtikas piegāde, gan pašvaldības ielu un ceļu mehanizētā tīrīšana ziemas periodā. A.Pētersons novada domes 2017.gada vēlēšanās no ZZS saraksta kandidēja kā 4., 2013.gadā no LZS saraksta – kā 3., bet netika ievēlēts. Gulbenes novada domes pirmajā sasaukumā viņš strādāja pašvaldības administrācijā, līdz pat 2016.gadam tur vadot Īpašumu pārraudzības nodaļu. No darba viņš aizgāja pēc paša vēlēšanās. A.Pētersons šo nodaļu tika vadījis no 2013.gada, kā liecina VID publiskotā informācija. Nodaļai laika gaitā ticis mainīts nosaukums. Strādādams administrācijā, A.Pētersons bija arī pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas loceklis.